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統一獅熱身賽戰績不差！開季仍有隱憂 　林佳緯等年輕好手要頂上

▲統一7-ELEVEn獅隊洋投勝騎士(Mario Sanchez)今年正式回鍋，有望率領獅子軍重返榮耀。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一7-ELEVEn獅隊洋投勝騎士(Mario Sanchez)今年正式回鍋，有望率領獅子軍重返榮耀。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳品翔/綜合報導

中華職棒新賽季開幕戰即將在本周(30)日點燃戰火，地點就選在落成不久的台北大巨蛋，開幕戰將由去年冠軍味全龍隊，出戰樂天桃猿，上演精采的「龍猿對決」。而官辦熱身賽也接近尾聲，去年在季後挑戰賽上飲恨敗給樂天的統一7-ELEVEn獅隊，今年官辦熱身賽戰績為5勝4敗1和，位居聯盟中段班，在強力洋投歸位下，統一也要力拼突破，期望在睽違3個賽季後，再度捧起冠軍金盃。但獅隊也出現主力球員因傷趕不及開季的狀況，端看年輕小將能否把握機會，例如林佳緯、林詔恩等人，適時地把空缺頂上。

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▲統一獅隊年輕左投林詔恩熱身賽表現優異，也被視為是未來重點培養的對象。（圖／統一獅提供）
▲統一獅隊年輕左投林詔恩熱身賽表現優異，也被視為是未來重點培養的對象。（圖／統一獅提供）
統一獅主力蘇智傑動刀　林佳緯提前「開箱」

獅隊主力打者部分，去年重生的主力外野手蘇智傑，春訓就出現手肘發炎，診斷後是骨刺增生，隨後回到場上又2度發炎，這次他決定要動刀治療，進行骨刺清創手術，預計上半季會缺席6至8週。總教練林岳平當時受訪時指出，希望林佳緯等年輕好手能夠趕快頂替上來，林佳緯在春訓的守備看得出已有一軍水準，剩下的就是進攻方面的經驗仍待累積。

▲統一獅外野手蘇智傑因春訓就出現手肘發炎，必須動刀治療。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.30）
▲統一獅外野手蘇智傑因春訓就出現手肘發炎，必須動刀治療。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.30）
而林佳緯官辦熱身賽下來，狀況可說是相當不錯，16個打數中打出5支安打，包含1支二壘安打，打擊率為0.313，並選到7次保送，餅總也期望他外野3個位置都能夠勝任，扮演獅隊外野調度的活棋。其餘打者部分內野手陳重廷、林靖凱等人發揮也都相當出色，陳重廷更是在官辦熱身賽上，展現他原先就不俗的長打實力，打出5支長打，包含1支全壘打，林靖凱則是20個打數中打出8安，打擊率維持在高檔的0.400。

胡智為因傷下半季才能復出　勝騎士回鍋人力充足

至於投手部分，本土主力先發「大哥」胡智爲，因為過年前牛棚練投狀態不佳，最終去醫院檢查結果為右手肘發炎需動刀，隨後也進行手術，上半季確定會脫離戰線，最快可能要等下半季才能歸隊。而雖然獅隊今年洋將布局速度相當快，羅昂(Logan Ondrusek)、勝騎士(Mario Sanchez)、布雷克(Brock Dykxhoorn)都將歸隊，搭配新洋投凱力士（Jake Kalish）、裴瑞茲（Hector Perez）等人，洋投戰力相當充足，但本土先發人選如今看似吃緊，要看自台鋼交易過來的郭俊麟、年輕左投林詔恩、老將潘威倫等人，能否補上4、5號先發位置。

▲統一獅投手胡智爲將動刀，上半季恐無緣趕上。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅投手胡智爲將動刀，上半季恐無緣趕上。（圖／記者葉政勳攝）
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