統一獅熱身賽戰績不差！開季仍有隱憂 　林佳緯等年輕好手要頂上

我是廣告 請繼續往下閱讀
獅隊主力打者部分，去年重生的主力外野手蘇智傑，春訓就出現手肘發炎，診斷後是骨刺增生，隨後回到場上又2度發炎，這次他決定要動刀治療，進行骨刺清創手術，預計上半季會缺席6至8週。總教練林岳平當時受訪時指出，希望林佳緯等年輕好手能夠趕快頂替上來，林佳緯在春訓的守備看得出已有一軍水準，剩下的就是進攻方面的經驗仍待累積。
而林佳緯官辦熱身賽下來，狀況可說是相當不錯，16個打數中打出5支安打，包含1支二壘安打，打擊率為0.313，並選到7次保送，餅總也期望他外野3個位置都能夠勝任，扮演獅隊外野調度的活棋。其餘打者部分內野手陳重廷、林靖凱等人發揮也都相當出色，陳重廷更是在官辦熱身賽上，展現他原先就不俗的長打實力，打出5支長打，包含1支全壘打，林靖凱則是20個打數中打出8安，打擊率維持在高檔的0.400。
胡智為因傷下半季才能復出 勝騎士回鍋人力充足
至於投手部分，本土主力先發「大哥」胡智爲，因為過年前牛棚練投狀態不佳，最終去醫院檢查結果為右手肘發炎需動刀，隨後也進行手術，上半季確定會脫離戰線，最快可能要等下半季才能歸隊。而雖然獅隊今年洋將布局速度相當快，羅昂(Logan Ondrusek)、勝騎士(Mario Sanchez)、布雷克(Brock Dykxhoorn)都將歸隊，搭配新洋投凱力士（Jake Kalish）、裴瑞茲（Hector Perez）等人，洋投戰力相當充足，但本土先發人選如今看似吃緊，要看自台鋼交易過來的郭俊麟、年輕左投林詔恩、老將潘威倫等人，能否補上4、5號先發位置。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁