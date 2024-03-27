別再叫院長！AD寫Kobe後湖人隊史第一人紀錄 近100場出賽96場
洛杉磯湖人隊球星「AD」Anthony Davis今（27）日在與密爾瓦基公鹿之戰，帶領球隊克服19分落後，並在兩度延長之下，率隊以128：124擊敗公鹿。此戰Davis出賽52分鐘，攻下34分、抓下23籃板、送出4阻攻、2次抄截及2次助攻，寫下自2012年Kobe Bryant之後隊史第一紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
本季Davis告別「院長」臭名，最近100場比賽中出賽96場，且今天比賽上場時間52分鐘，寫下個人生涯新高，並成為自2012年Kobe Bryant以來，首位在一場比賽中出賽時間超過52分鐘的湖人球員。
儘管Davis全場31投12中，命中率不是很理想，19次出手落空也是生涯單場最多，但是他在防守端的表現絕對是湖人贏球的關鍵；他在第四節關鍵時刻成功干擾Giannis Antetokounmpo空中接力，將比賽逼近延長賽，接著在延長賽Davis又賞了Damian Lillard一記麻辣火鍋，將戰線拉到二度延長，最後成功幫助湖人實現逆轉勝，收下近期的4連勝。
除此之外，Davis今晚的4次火鍋讓他在NBA歷史上的阻攻排行榜上超越前塞爾提克名人堂球星Kevin McHale，名列第30名。
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