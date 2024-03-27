騎Gogoro車主理智線全斷了！換電池「多1動作」　油車族朝聖認同

不只清心福全！萬波10元結冰水「免費加珍珠」　這家賣「空氣茶」

▲4月1日愚人節，繼清心福全推出「珍珠白開水」，萬波島嶼紅茶也要開賣10元結冰水「免費加珍珠」；TEA TOP則用「冰塊水＋紅玉粉粿」賣紅粿鑽石，加碼贈送「空氣茶香杯」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）
▲4月1日愚人節，繼清心福全推出「珍珠白開水」，萬波島嶼紅茶也要開賣10元結冰水「免費加珍珠」；TEA TOP則用「冰塊水＋紅玉粉粿」賣紅粿鑽石，加碼贈送「空氣茶香杯」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）

記者蕭涵云/綜合報導

今年4月1日愚人節還沒到，大家群起都在開玩笑！手搖飲料紛紛獻出創意，繼清心福全推出「珍珠白開水」，萬波島嶼紅茶也要開賣10元結冰水還能「免費加珍珠」；TEA TOP更是用「冰塊水＋紅玉粉粿」打造紅粿鑽石，還加碼贈送「空氣茶香杯」，令人莞爾。愚人節搞笑手搖飲料一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌萬波開賣10元結冰水「免費加珍珠」　
萬波島嶼紅茶日前先預告，將要回歸2022年的超炫手搖飲料，今在脆Threads上直喊不藏了，大方秀出是要開賣0熱量、0負擔的結冰水！售價只要10元還能「免費加珍珠」。雖說是一杯結冰水，可是標明經棉質濾心、活性碳濾心、3Ｍ濾心過濾水，加熱殺菌後加入清爽冰涼的冰塊製作，還忍不住說是「真的有賣啦」。

▲萬波預告將開賣10元結冰水「免費加珍珠」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶threads）
▲萬波預告將開賣10元結冰水「免費加珍珠」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶threads）
引發搶先一步到發文朝聖報到的粉絲，笑稱「這是比較冰的珍珠白嗎」，還有人已喊聲「什麼時候開始窮人（我）真的會去買」，更有網友說「喔唷～拚了喔」、「萬波終於也是瘋了😍」，讓大家笑開懷，就等正式公告開賣資訊。

▲TEA TOP愚人節開賣「紅粿鑽石」，其實是「冰塊水＋紅玉粉粿」19元。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP愚人節開賣「紅粿鑽石」，其實是「冰塊水＋紅玉粉粿」19元。（圖／TEA TOP提供）
📌TEA TOP賣「冰塊水＋紅玉粉粿」送「空氣茶香杯」
TEA TOP歡慶19週年適逢愚人節，將於4月1日至4月7日，推出快閃手搖飲料「冰塊水＋紅玉粉粿」，號稱是大杯只要19元的紅粿鑽石，愚人節當天購買再加贈裝有108 茶王三角立體茶包的「空氣茶香杯」，限量50組，民眾買回家後可自行撕開封膜，隨時沖泡出茶香。

▲不可能賣一杯空氣吧，原來是TEA TOP打造的「空氣茶香杯」。（圖／TEA TOP提供）
▲不可能賣一杯空氣吧，原來是TEA TOP打造的「空氣茶香杯」。（圖／TEA TOP提供）
而4月1日當天也將全新推出「紅粿竹香鮮奶茶」，以小農鮮奶與竹香烏龍茶調製的濃郁奶茶，搭配日月潭台茶18號製作的古早味紅茶粉粿，直說下重本要放滿嚼感十足的爆量紅粿，好好滿足咀嚼控。

▲TEA TOP全新「紅粿竹香鮮奶茶」北部L 70元/中南部L 65元，4月1日起至4月30日售完為止。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP全新「紅粿竹香鮮奶茶」北部L 70元/中南部L 65元，4月1日起至4月30日售完為止。（圖／TEA TOP提供）

清心福全愚人節賣「珍珠白」！作法：開水7分滿　試喝口味真絕了

清心福全「珍珠白開水」開賣！官方證實了　老饕嗨翻：20年前點過

星巴克、CoCo珍奶「買一送一」！外送萬波、可不可7大「買1送1」

茶の魔手「第二杯半價」今起喝7天！7種口味任選　星巴克買一送一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞