不只清心福全！萬波10元結冰水「免費加珍珠」　這家賣「空氣茶」

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萬波島嶼紅茶日前先預告，將要回歸2022年的超炫手搖飲料，今在脆Threads上直喊不藏了，大方秀出是要開賣0熱量、0負擔的結冰水！售價只要10元還能「免費加珍珠」。雖說是一杯結冰水，可是標明經棉質濾心、活性碳濾心、3Ｍ濾心過濾水，加熱殺菌後加入清爽冰涼的冰塊製作，還忍不住說是「真的有賣啦」。
引發搶先一步到發文朝聖報到的粉絲，笑稱「這是比較冰的珍珠白嗎」，還有人已喊聲「什麼時候開始窮人（我）真的會去買」，更有網友說「喔唷～拚了喔」、「萬波終於也是瘋了😍」，讓大家笑開懷，就等正式公告開賣資訊。
📌TEA TOP賣「冰塊水＋紅玉粉粿」送「空氣茶香杯」
TEA TOP歡慶19週年適逢愚人節，將於4月1日至4月7日，推出快閃手搖飲料「冰塊水＋紅玉粉粿」，號稱是大杯只要19元的紅粿鑽石，愚人節當天購買再加贈裝有108 茶王三角立體茶包的「空氣茶香杯」，限量50組，民眾買回家後可自行撕開封膜，隨時沖泡出茶香。
而4月1日當天也將全新推出「紅粿竹香鮮奶茶」，以小農鮮奶與竹香烏龍茶調製的濃郁奶茶，搭配日月潭台茶18號製作的古早味紅茶粉粿，直說下重本要放滿嚼感十足的爆量紅粿，好好滿足咀嚼控。