更新／寶林茶室疑食物中毒釀2死！2人住加護病房、裝葉克膜搶救中

兒盟記者會不給問！周玉蔻砲轟敷衍了事、4人拿著冰冷報告就走人

▲資深媒體人周玉蔻今（27）日砲轟兒福聯盟記者會，敷衍了事、沒回答問題。（圖／記者朱永強攝，2024.03.27）
▲資深媒體人周玉蔻今（27）日砲轟兒福聯盟記者會，敷衍了事、沒回答問題。（圖／記者朱永強攝，2024.03.27）

記者李琦瑋／台北報導

針對剴剴遭保母虐待致死案，兒福聯盟今（27）日召開記者會，說明主管機關稽查結果的改善措施、公布改善社工職場環境與工作條件的具體計畫，但不開放媒體提問。資深媒體人周玉蔻在現場暴怒，「根本敷衍！沒回答問題，4人拿著冰冷報告就走人」，並提出5點爭議，要求兒盟回答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒盟董事長林志嘉、董事馮燕、策略長陳麗如、發言人王定正今天在記者會上一一報告收出養流程精進、社工督導機制的改善、社工兒少保護風險敏感度的培訓，以及外界對兒盟的4大疑慮後，表明今天記者會說明結束，不開放現場媒體提問，若媒體有疑慮，可以先提出，經過兒盟團隊共同審慎的討論，確認事實後，再一一回覆。

現場媒體對此氣憤不已，周玉蔻更是直接在現場臭罵「兒盟敷衍了事，都沒回答問題，甚至連剴剴二字都未提及」，並提出5大疑點，第一，林志嘉真的是在3月中旬才知道剴剴過世嗎；第二，剛才的記者會完全迴避陳姓社工去看剴剴時，發現其額頭上有瘀青，卻在半個月之後才告訴他外婆，以及第二次訪視時，看到剴剴牙齒掉落，隔了一段時間才轉告家屬，兒盟的內部調查，社工訪視紀錄狀況究竟為何？如果兒盟今天沒告訴大家答案，內部機制該如何改善？

周玉蔻說，第三，衛福部報告指出兒盟買辦公大樓，有內控疏失，幾乎可以說失有錢財上問題，兒盟剛才也未回應；第四，針對剴剴案，兒盟董事、董事長就算沒有領錢，但還適任嗎？

周玉蔻提到，第五，對於收出養責任，兒盟還能得到社會信賴嗎？「我今天來到現場，是代表一個有良心的新聞工作者，兒盟的記者會可以不回答問題，4個人拿著他們冰冷的文字報告就走人」，連自己在近50年前當記者、戒嚴時期，都未見這樣的記者會。

周玉蔻怒指，新聞業被兒盟踐踏，碰到這麼大悲劇，居然可以連剴剴二字都沒提。

王定正回應，對於周玉蔻的5點問題，現場都有同仁在紀錄，之後會再回覆，針對媒體的疑慮，也會在釐清事實後，做出回應，今天記者會有針對案情、衛福部督導工作下，做出說明，希望可以讓大眾對案件更了解、行政責任更釐清。

媒體追問，為何都開記者會，還不給提問？是把媒體當傳聲筒嗎？王定正表示，因為該案件進入司法偵查，兒盟團隊審慎以對，對於整個機構對外的發言，要更謹慎，因為需要代表兒盟來發言，所以希望先蒐集媒體提問，更審慎準備、完備問題答案，再來做回答。

更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。

剴剴案發言甩鍋社工！兒盟董事長林志嘉認失職、回應外界4大疑慮

剴剴虐死案遭列11大缺失！兒盟出養措施、社工職場改善一次看

快訊／剴剴案遭列11缺失！兒盟董事長林志嘉再度道歉：對不起孩子

直播／剴剴案遭衛福部列7大缺失　兒盟董事長林志嘉公布稽查結果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞