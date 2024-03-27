兒盟記者會不給問！周玉蔻砲轟敷衍了事、4人拿著冰冷報告就走人

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現場媒體對此氣憤不已，周玉蔻更是直接在現場臭罵「兒盟敷衍了事，都沒回答問題，甚至連剴剴二字都未提及」，並提出5大疑點，第一，林志嘉真的是在3月中旬才知道剴剴過世嗎；第二，剛才的記者會完全迴避陳姓社工去看剴剴時，發現其額頭上有瘀青，卻在半個月之後才告訴他外婆，以及第二次訪視時，看到剴剴牙齒掉落，隔了一段時間才轉告家屬，兒盟的內部調查，社工訪視紀錄狀況究竟為何？如果兒盟今天沒告訴大家答案，內部機制該如何改善？
周玉蔻說，第三，衛福部報告指出兒盟買辦公大樓，有內控疏失，幾乎可以說失有錢財上問題，兒盟剛才也未回應；第四，針對剴剴案，兒盟董事、董事長就算沒有領錢，但還適任嗎？
周玉蔻提到，第五，對於收出養責任，兒盟還能得到社會信賴嗎？「我今天來到現場，是代表一個有良心的新聞工作者，兒盟的記者會可以不回答問題，4個人拿著他們冰冷的文字報告就走人」，連自己在近50年前當記者、戒嚴時期，都未見這樣的記者會。
周玉蔻怒指，新聞業被兒盟踐踏，碰到這麼大悲劇，居然可以連剴剴二字都沒提。
王定正回應，對於周玉蔻的5點問題，現場都有同仁在紀錄，之後會再回覆，針對媒體的疑慮，也會在釐清事實後，做出回應，今天記者會有針對案情、衛福部督導工作下，做出說明，希望可以讓大眾對案件更了解、行政責任更釐清。
媒體追問，為何都開記者會，還不給提問？是把媒體當傳聲筒嗎？王定正表示，因為該案件進入司法偵查，兒盟團隊審慎以對，對於整個機構對外的發言，要更謹慎，因為需要代表兒盟來發言，所以希望先蒐集媒體提問，更審慎準備、完備問題答案，再來做回答。
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