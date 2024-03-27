2025年賣1億台AI PC不是夢！Intel再推「2大關鍵」計畫

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英特爾在AI PC加速計劃上，透過與生態系合作取得重大進展。英特爾客戶運算事業群副總裁暨商用客戶生態系統總經理Carla Rodriguez表示，隨著AI PC開發者計劃的推出，英特爾將持續擴大覆蓋範圍，不僅是大型的獨立軟體供應商（ISVs），也同時與中小型參與者和開發人員進行合作。目標透過提供一套廣泛的開發工具，包括新的AI-ready開發者套件，以推動流暢的開發體驗。
AI PC開發者計畫專為軟體開發人員和ISVs所設計，旨在提供流暢的開發者體驗，並使開發人員能輕鬆且大規模地採用新AI技術。AI PC開發者計畫提供了訪問工具和工作流程、AI布署框架和基於英特爾硬體所打造的的開發者套件，其中包括搭載Intel Core Ultra處理器的硬體。
更新後的開發資源為開發人員提供便利的一站式服務，以存取AI PC和客戶端工具套件、文件和相關訓練。這些整合資源協助開發人員充分利用Intel Core Ultra處理器技術，最大化AI和機器學習（ML）的應用效能，並催生全新的使用案例。
開發人員可參與AI PC加速計劃，並瞭解更多英特爾的全球合作夥伴，將AI性能在PC產業發揮最大效用。此外，英特爾也將獨立硬體供應商（IHV）納入AI PC加速計畫，協助IHV合作夥伴準備、最佳化和開啟硬體在AI PC應用的機會。入選的合作夥伴可加入英特爾開放實驗室（Open Labs），在硬體解決方案和平台開發的早期階段，獲得技術和聯合工程的支援。此外，英特爾亦將透過計畫提供參考硬體設備，讓IHV合作夥伴測試和最佳化技術，確保在發佈時有效運行。
英特爾客戶硬體生態系統資深總監Matt King表示，英特爾已經將全球150間硬體供應商納入英特爾AI PC加速計劃，為廣泛、開放的開發人員生態系注入動能。
英特爾提到，AI從本質上全面改變人類的生活，包括工作、學習、連接和創作方式，公司透過與廣泛、開放的生態系合作，致力使終端使用者體驗更佳的效能、生產力、創新和創造力，英特爾也正大力推動AI PC時代的發展，為ISV和IHV提供支援。
英特爾透過AI PC開發人員計劃為開發人員提供更多價值，首先包括「提升相容性」，開發人員運用最新Intel Core Ultra開發人員套件、最佳化工具和軟體工具，確保軟體和應用程式在最新的英特爾處理器上可順利執行，以提升相容性和整體終端使用者體驗；第二，效能最佳化，在開發週期的早期階段針對特定硬體架構最佳化軟體，提升效能和效率。在AI PC廣泛普及後帶來更優異的效能。
第三，擴大市場機會和全球規模，與英特爾及其開放式AI合作夥伴生態系合作，開發人員可透過生態系實現擴大規模、進入新市場和跨產業競爭的機會。英特爾為AI開發人員提供多種工具套件，並且推出逾300多種AI加速功能以及230款來自全球12家OEM搭載Intel Core Ultra處理器的產品型號。