蔣萬安水逆！剴剴、台智光到寶林茶室中毒　盤點市府近期爭議風波

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台北市西門町2月14日凌晨發生槍擊案，造成4人中槍送醫，由於地點臨近西門商圈鬧區，又是之後舉辦台北燈節的主燈位置，引發治安疑慮。蔣萬安說，他要求警方表示，儘速逮捕槍手共犯，所以不到24小時，就針對5名嫌犯以及3把做案的手槍全數查緝到案。
2. 深坑空污
新北深坑光電廠2月20日發生大火，工廠倉庫內鋰電池燃燒飄出的惡臭引發民眾頭暈，就連新北市中永和、北市文山區都能聞到臭味。但市府未迅速對外說明，引發民怨，蔣萬安也坦言，環保局反應太慢。不久後，環保局長吳盛忠就遭撤換。
3. 慶城街工地地基下陷
台北市松山區慶城街一處工地2月23日晚間驚傳地基下陷，停靠路邊停車格的多輛汽車跟著傾斜45度近乎側翻，消防局獲報已趕往現場，蔣萬安也在接獲消息後火速趕往現場，要求緊急回填。
4. 市府高官遭爆性騷
2月底一名市場處官員遭媒體爆料，在尾牙宴上酒後疑似性騷女員工。蔣萬安強調性騷零容忍的作風，指示調查嚴辦。
5. 大巨蛋漏水
日本職棒讀賣巨人與中信兄弟、樂天桃猿3月2日、3日在台北大巨蛋舉行交流賽，吸引爆滿球迷入場，但大巨蛋卻陸續傳出漏水、動線不佳等引發球迷抱怨，藍綠議員也齊點名要蔣萬安調查。蔣萬安回應，將召集各局處進行總檢討，後續全力協助、監督，有缺失一定要求全力改善。
6. 公務員販毒
3月初有媒體爆料，台北市社會局驚傳有公務員販毒，交易地點還選在市府大門口。幾天後社會局召開考績委員會，但該女科員都未到場說明，社會局依規定處以兩大過免職決議。
7. 二殯天花板砸傷人
台北市立第二殯儀館1間禮廳的天花板3月8日掉落，砸傷正在參與告別式的民眾。蔣萬安說，第一時間要求廠商全面檢查並即刻改善，將持續追蹤以確保民眾安全。
8. 康橋校車翻覆
台北市文山區信義快速道路文山隧道往信義區方向路段，3月11日晚間19時許發生康橋中學校車翻覆事故，車上共有1名駕駛和26位學生，其中4名學生送萬芳、5名學生送北醫，另5名學生和司機則被送往忠孝醫院。
9. 剴剴遭虐死
1歲10個月男童剴剴遭虐致死案，施虐保姆竟是由長期推動兒童福利的兒福聯盟轉介，台北市社會局挨批對兒福聯盟督導不周。蔣萬安回應，已提出4點要求改善，包括要求中央與兒福聯盟要面對問題，清查責任，檢討過程，提出解方，社會局更要提出規劃和檢討，對於孩子的守護計畫，也要推出通盤作為。
10. 台灣智慧光網爭議
國民黨台北市議員陳重光涉嫌接受監視器業者台灣智慧光網招待，多次利用質詢機會對台北市警局等單位施壓，護航得標廠商，3月14日遭檢調搜索，目前遭羈押禁見。台智光案引發蔣萬安與柯文哲互槓，蔣萬安25日宣布，將解除柯市府任內市警局二○一七年與廠商台智光訂下的高費率專約，並清查有無外界質疑的「內神通外鬼」等情事，全面檢視市府各局處和台智光的合約。
柯文哲嗆，說要推翻當年的議約、費率，但當時根本就沒3M的費率，喊話蔣市府誠實面對，並稱陳重文只是「肉粽頭」，「這真的要辦下去不得了，一狗票！」
11. 寶林茶室食物中毒案
「寶林茶室」傳食物中毒釀死傷，目前已累計9例通報，2死、1肝衰竭、1人葉克膜搶命中。蔣萬安已下令全部寶林茶室分店同步勒令停業。
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