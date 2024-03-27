寶林茶室疑似食物中毒釀2死！北市衛生局下令停業：移請檢調偵辦

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衛生局指出，另於26日晚間及3月27日再接獲臺北醫學大學附設醫院、臺北馬偕醫院各通報民眾1 人分別於3月19日及3月21日食用該餐廳供應之餐食後，亦發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，截至目前下午2時為止總計接獲7人通報就醫（由新北市衛生局、臺北醫學大學附設醫院、新光醫院、三軍總醫院及臺北馬偕醫院通報），其中2人死亡（39歲男性、66歲男性）；爰臺北市衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命業者所有分店（寶林咖啡館微風北車店、寶林咖啡館饒河店、寶林茶室信義A13）暫停作業、停止供應餐點，並依食品安全衛生管理法第49條第2項情節重大足以危害人體健康之虞，移請檢調偵辦。
衛生局表示，已於24日採集病患及餐廳環境檢體、工作人員手部檢體，其中人體檢體（肛門拭子及糞便等）已送至疾病管制署檢驗，現場採集的環境檢體及手部檢體（拭子）由本局依食品藥物管理署公告之微生物檢驗方法進行檢驗，上開檢驗方法微生物培養過程為12-14天，惟若微生物無生長或非食品中毒菌時，將即時公布檢驗結果。
北市衛生局表示，食品中毒定義「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件。若為肉毒桿菌毒素引起或急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），倘患者僅一人，亦為一件食品中毒案件。經流行病學調查推論為攝食食品所造成，也視為一件食品中毒案件。」，因北市陸續發生多起食用炒粿條引起類似食品中毒事件，各大醫院急診第一時間如有接獲同一用餐地點疑似食品中毒，務必依照衛生局食品中毒事件通報流程辦理，如有疑似個案，請務必詢問是否曾到「寶林」用餐。
北市衛生局呼籲，為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，以確保食品衛生安全，同步呼籲民眾如發生疑似食品中毒事件，應於第一時間通報，並集中至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。以上稽查結果，可至台北市政府衛生局網站查詢。
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