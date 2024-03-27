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謝淑薇搭檔梅丹斯遭逆轉落敗！邁阿密網球公開賽女雙最佳8強止步

▲我國網球一姐謝淑薇與比利時搭擋Elise Mertens（右）在打邁阿密網球公開賽八強慘遭淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
▲我國網球一姐謝淑薇與比利時搭擋Elise Mertens（右）在打邁阿密網球公開賽八強慘遭淘汰。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

謝淑薇慘遭淘汰！台灣「網球一姐」謝淑薇今（27）日與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）在邁阿密網球公開賽女雙8強，遇到以6：1、4：6、9：11慘遭逆轉吞敗，無緣晉級四強，由於邁阿密網球公開賽，與印地安泉網球賽（Indian Wells）並稱「陽光雙賽」，謝淑薇組合雖然在印地安泉網賽奪女雙后座，但卻在邁阿密網球公開賽慘遭滑鐵盧。

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世界女雙球后謝淑薇，雖然在8強落敗，但是以積分來看，仍不會被對手超越，謝淑薇組合昨日在16強遭遇俄羅斯Anna Blinkova、巴西Ingrid Martins女雙好手，順利以7:5、7:5過關。

台灣名將謝淑薇跟比利時好手Elise Mertens組合前進邁阿密網賽，並且謝淑薇也維持女雙后冠。（圖／美聯社／達志影像）
台灣名將謝淑薇跟比利時好手Elise Mertens組合前進邁阿密網賽，並且謝淑薇也維持女雙后冠。（圖／美聯社／達志影像）
謝淑薇組合今天面對地主Bethanie Mattek-Sands、Sofia Kenin，首盤不僅3度突破對手發球局，首局就上演破發戲碼，先以6比1拿下。

沒想到第二盤，戰情急轉直下，謝淑薇組合在盤中兩度遭對手破發，最後以4比6輸給對方。

雙方進入關鍵搶10局，謝淑薇組合化解1個賽末點後，連續讓出2分，仍舊無法扭轉戰局，最後以9比11落敗，止步女雙8強。

謝淑薇下一站應該要準備馬德里公開賽，這也是WTA1000系列賽事，預計在每年5月初進行。

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