聚焦債券「鮪魚肚」殖利率肥美！月月配加發行價15元　00945B問世

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彭炫通進一步指出，投資要回歸本質，債券要當債券買，不建議投資人盲目地搶進長天期公債賺價差。今年以來ETF市場發燒，可以看出投資人對收益有高度需求，觀察高股息ETF規模佔股票型ETF高達64%，同樣可作為貢獻每月現金流拼圖的非投資等級債ETF，僅佔債券型ETF總資產規模0.4%，可謂天壤之別，顯示出非投等債這個主要資產類別的ETF可以提供投資人另一種核心資產配置新選項。
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF ( 00945B)基金經理人鄭翰紘表示，在經濟溫和成長、利率觸頂趨於穩定且還未回落之際，債券為投資人投資配置的一環，息收為各債券報酬主要來源，非投資等級債券的息收居各債券之翹首，而凱基美國非投等債所追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，平均票息率達6.2%，相較美國投資等級債平均票息率4.1%、美國公債2.6%、全球綜合債2.3%，凱基美國非投等債所追蹤的指數票息表現明顯勝出。
高利率環境與FED採取預防性降息，益發推升投資人對息收的需求，鄭翰紘指出，凱基美國非投等債所追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，不僅平均票息率高，平均殖利率也以7.3%，領先美國投資等級債的5.1%、美國公債的4.1%、全球綜合債的3.6%；指數透過排除信用風險高的CCC等級債，聚焦投資違約風險相對低的BB&B級債，在降低違約風險的同時，也追求息收。
鄭翰紘進一步比喻，若將債券比喻為生魚片中的黑鮪魚，凱基美國非投等債（00945B）聚焦殖利率相對肥美的BB&B級債券，如同專注粹選債券的鮪魚肚部位，在信用風險與利率風險之間取得平衡點，不失為切合當前市場變化的新中間路線。
2021年~2023年，美國聯準會（Fed）連續升息20碼，終於在2023年7月後停下升息腳步，凱基投信分析債券市場走勢及投資人需求，精準打造出首檔月配息、具平準金機制的美國非投資等級債ETF基金，凱基美國非投等債（00945B）預計於4月12日到4月18日正式募集，每單位發行價新台幣15元，對於追求打造每月現金流的投資人來說，凱基美國非投等債（00945B）不啻提供了入手價親民的一種選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。