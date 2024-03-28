特企／台北電器空調影音3C大展　大同全系列家電好康優惠登場！

僅此4天 展場限定 大同空調雙加碼！
展場限定！大同空調入夏加碼送好禮！3/29-4/1電器空調大展現場購買大同家用空調全系列除享好禮多選1外，加碼再送日立空氣清淨機乙台 ; 單筆購買大同空調滿50,000元再加碼送虎牌電子鍋乙台。加碼再加碼，僅此4天，讓你買個空調雙手贈品抱不完~
全台最強檔！大同變頻冷專空調下殺81折 展場限定買再現折10000元
大同7.4KW變頻冷專空調(R-72DDHR/FT-72DDHR)，原價61,900元，展場特價49,900元。現場更推出限量10組結帳再享現折10,000元優惠。大同7.4KW變頻冷專空調4萬有找輕鬆帶回家！
3/29-4/1每日精選超殺一物
3/29 大同43型Android聯網液晶顯示器(TH-43XT300)，展場限定優惠只要8,990元
3/30 挑戰市場最低價，大同乾燥烘磨廚餘機(TFC-3823CF)，限期4天只要6,990元
3/31 大同8.5L三機一體除溼機(TDH-170MA)，展場價折上折只要5,999元
4/01 買電鍋送咖啡機，1+1享受好食光：大同微電腦電鍋(TAC-11EC)買再送大同研磨咖啡機(限量20台)
新品登場 兼具功能與美型 快來為家添新裝
大同全新豪華PLUS系列直流變頻冷暖空調四大訴求強調一省、二靜、三清潔、四過濾：
一省：超越國家標準提前符合2025年新一級能效更加省電。使用R32新環保冷媒，有效降低全球暖化並提升冷房效率。
二靜：採用雙重隔音材360度包覆壓縮機，有效阻隔壓縮機運轉時噪音。
三清潔：倍清淨2.0科技配備自體洗淨功能，一鍵完成機內凍(微凍結可散熱葉片)、淨(解凍水使髒汙分離)、烘(烘熱風使機內乾燥)，自體清潔保持空調清新、有效去除黴菌並延長使用保養週期。
四過濾：配備四效合一高科技濾網：第一層HEPA濾網過濾PM2.5及浮游細菌、第二層兒茶素濾網強力抑制有害過敏源並清除病菌、第三層銀離子濾網有效吸附空氣中有害物質、第四層活性碳濾網可快速吸附異味有效除臭，永保空氣清新。
大同玩色變頻超薄對開冰箱(TR-S1547VGHT)採用少見的雙色玻璃設計，淺粉色系的搭配將春天氣息帶入家中，另考量現代居家空間設計，玩色超薄對開冰箱具備547L大容量、37%超大冷凍容積比、且643mm超薄機身可完美吻合台灣系統廚具檯面規格。大同玩色變頻超薄對開冰箱(TR-S1547VGHT)展場預購價42,900元，預購再送大同25L微電腦溫控氣炸烤箱(TOT-F2523EA)。
大同聯網變頻蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R120DHW)，具備類電子衣櫥功能，透過高溫蒸氣清新護理衣物，更可有效去除異味、抗敏防螨除菌 ; 設有六段溫控溫水洗，清潔同時更呵護每件衣料 ; 90度高溫槽洗淨搭配快速旋轉水流，全面清除產生異味的細菌/黴菌，帶走殘留洗劑/汙漬 ; 洗劑自投入功能則可自動偵測洗衣量多寡自動投入洗劑，節省耗材同時更可愛護地球。另配有IOT聯網遠端控制功能，可連結THome 大同智慧家電APP遠端規劃洗程、查看洗程進度，讓洗衣工作變得更加輕鬆優雅。大同聯網變頻蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R120DHW)展場預購價29,900元，預購再送手持式掛燙機(TEI-G1200EA)。
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