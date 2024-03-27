高雄人愛喝飲料！外送平台：每日平均喝2.5萬杯手搖飲

海洋教育嘉年華！兒童節連假海生館登場

▲海生館的海洋明星們將驚喜現身與民眾一起歡慶海洋童樂會。（圖／海生館提供）
▲海生館的海洋明星們將驚喜現身與民眾一起歡慶海洋童樂會。（圖／海生館提供）

記者陳美嘉／屏東報導

海洋教育盛會「海洋教育嘉年華」即將於兒童節連續假期在屏東海生館盛大登場。本次活動主題包含「海洋能源與資源」及「海洋環境」兩大主軸，透過海洋教具闖關活動、守護海洋藝術彩繪牆、海洋明星童樂會等多項內容，讓身在海島的海子們從中認識海洋能源的運用與海洋汙染的嚴重性，學習如何愛護海洋及永續海洋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在專屬於孩子們的節日中，屏東海生館推出「變裝遨游派對」優惠活動，4月4日至4月7日期間，年滿6歲至未滿12歲之兒童變裝成海洋生物，需全身變裝面積達50%，購票入館參加海洋教育嘉年華活動，即可於館內免費申辦兒童海洋卡一張，立即享有365天免費暢遊海生館資格。

▲「海洋教育嘉年華」系列活動，現場設置多項互動體驗教具。（圖／海生館提供）
▲「海洋教育嘉年華」系列活動，現場設置多項互動體驗教具。（圖／海生館提供）
屏東海生館今年攜手與海委會、行政院南部聯合服務中心及科工館共同舉辦「海洋教育嘉年華」系列活動，現場設置多項互動體驗教具，包含製造波浪，感受海洋能量並體驗發電的過程；透過娃娃機遊戲，挑戰海洋知識；開著艦艇躲避八爪海怪投擲的海洋廢棄物，接受守護海洋的任務。

活動以寓教於樂的闖關方式進行，過關成功後可至鯨之遨游藝術彩繪牆替海洋塗上絢爛的色彩，還有機會獲得獨家海洋生物貼紙。另外，4月5日至4月6日海生館的海洋明星們將驚喜現身館內餵食解說活動中與民眾一起歡慶海洋童樂會。更多海生館相關活動詳情，請洽海生館官網或臉書粉絲專頁。

高雄人愛喝飲料！外送平台：每日平均喝2.5萬杯手搖飲

最歡樂的生活美食展　4/4夢時代登場

高雄鍋燒麵大賞　最佳人氣王主打「手炒叻沙鍋燒」

台積電園區第一排　興連城後勁案動土

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞