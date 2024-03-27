海洋教育嘉年華！兒童節連假海生館登場

海洋教育盛會「海洋教育嘉年華」即將於兒童節連續假期在屏東海生館盛大登場。本次活動主題包含「海洋能源與資源」及「海洋環境」兩大主軸，透過海洋教具闖關活動、守護海洋藝術彩繪牆、海洋明星童樂會等多項內容，讓身在海島的海子們從中認識海洋能源的運用與海洋汙染的嚴重性，學習如何愛護海洋及永續海洋。
記者陳美嘉／屏東報導
在專屬於孩子們的節日中，屏東海生館推出「變裝遨游派對」優惠活動，4月4日至4月7日期間，年滿6歲至未滿12歲之兒童變裝成海洋生物，需全身變裝面積達50%，購票入館參加海洋教育嘉年華活動，即可於館內免費申辦兒童海洋卡一張，立即享有365天免費暢遊海生館資格。
屏東海生館今年攜手與海委會、行政院南部聯合服務中心及科工館共同舉辦「海洋教育嘉年華」系列活動，現場設置多項互動體驗教具，包含製造波浪，感受海洋能量並體驗發電的過程；透過娃娃機遊戲，挑戰海洋知識；開著艦艇躲避八爪海怪投擲的海洋廢棄物，接受守護海洋的任務。
活動以寓教於樂的闖關方式進行，過關成功後可至鯨之遨游藝術彩繪牆替海洋塗上絢爛的色彩，還有機會獲得獨家海洋生物貼紙。另外，4月5日至4月6日海生館的海洋明星們將驚喜現身館內餵食解說活動中與民眾一起歡慶海洋童樂會。更多海生館相關活動詳情，請洽海生館官網或臉書粉絲專頁。