寶林茶室66歲男用餐一週後不治！愛女淚喊：父親不能死得不明不白
遠百信義A13寶林茶室食物中毒事件擴大，台北市新光醫院收治1名66歲的楊姓患者，他在19日前往寶林茶室吃炒粿條後，身體突感不適送醫治療，今（27）日上午因為急性腎衰竭不治死亡。楊男女兒也出面舉行記者會表示，父親並沒有任何慢性病，無法接受吃個飯一週內人就過世，已同意司法相驗，呼籲檢調查真相查明，不能讓父親死得不明不白。
記者孫唯容／綜合報導
死者楊男女兒表示，父親從未有慢性病，一直都相當健康，3月19日當天中午用餐，點了寶林茶室的炒粿條，回家後持續不適症狀，晚上腹瀉33次，剛開始以為是諾羅病毒，自行服用腸胃藥，後來21日清晨開始盜汗、非常不舒服，一早叫救護車到新光醫院急診，送醫後雖有一度好轉，一開始以為是心肌梗塞，後來排除住進普通病房，但一直感到胃部灼熱，腸胃不適；3月23 日送加護病房，後來醫生說肝腎都衰竭，3月25日裝葉克模、3月26日洗腎，今天上午接到醫院通知，父親心臟已經停了。
「不能讓父親死得不明不白」楊女直言，父親身體一直都很好，全家常一起運動，沒想到只是吃了一個飯，不到一個禮拜，人就沒了，已經同意相驗，一定要查清楚發生什麼事情，一定會究責。