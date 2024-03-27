特企／《HIT2》改版推出全新「公會防禦」與盟友並肩抵禦怪物

全新公會合作系統「公會防禦」登場
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「公會防禦」的挑戰到第10階段為止，若防護塔沒被破壞並且消滅所有怪物，或者包含第10階段在內，若防護塔被破壞時，存活下來的公會成員將可獲得該階段的獎勵(例如，第10階段失敗時，可獲得第9階段完成獎勵。) 獎勵則根據關卡難度、存活階段，以及最終守護塔的殘存血量來給予，有機會可以獲得【火焰結晶】、【冰雪結晶】與【霹靂結晶】，還有史詩級裝備等好禮。
公會齊心！與你的盟友並肩作戰！
為了慶祝全新的公會系統登場，《HIT2》也同時推出了一系列的公會活動，鼓勵玩家與公會成員之間可以多多互相照應，享受共同完成任務的樂趣！
- 公會商人的14天簽到簿：在3月26日(二)維護後~4月16日(二)維護前期，每日登入都可以領到成長相關的資源，例如可以領取【成長血石的碎片】、【職業挑戰召喚券】與各式抽卡券等等。
- 伊葛納斯的公會成長支援任務：於3月26日(二)維護後~4月9日(二)維護前，期間完成消滅怪物、公會簽到次數、裝備強化、公會捐獻等各項任務條件即可領取獎勵。
- 在公會集合吧！：於3月26日(二)維護後~4月2日(二)維護前的活動期間，公會捐獻次數、狩獵怪物時可獲得的公會貢獻度皆調整為2倍，而且公會商店內所有道具還有享有50%折扣，也提高了各公會等級對應的獎勵效果。
- 第四季「團結的證明」登場： 3月26日(二)維護後~4月2日(二)維護前，每日的13:00、18:00、19:30，將會在頻道1與Hard頻道隨機出現團結證明區域，玩家必須消滅帶有團結證明的標誌的怪物來獲得活動掉落物，製作成團結寶箱來累積公會點數與個人分數，將可以獲得公會鑄幣與增益BUFF，而賽季最終結算也將會根據公會與個人累積的點數排名發放豐富的獎勵！詳情請玩家可以到官方網站參考「團結的證明S4」的活動辦法。
- Global伺服器行前暖身賽—「極限通關挑戰賽」：為了迎接2024年下半年度Global伺服器的到來，本次《HIT2》準備了「極限通關挑戰賽」讓玩家們召集公會盟友來挑戰韓版數據！於3月26日(二)維護後~4月22日(一) 23:59前，由公會長帶領公會成員開啟「公會防禦」的[簡單]、[普通]與[困難]模式，各模式可挑戰官方設定的最佳通關時間，只要挑戰目標成功即可讓全公會成員享有最佳成績的獎勵，而且只要有一個公會成功挑戰困難模式中的最高目標，將會發送給全《HIT2》玩家額外的同歡獎勵！詳情請玩家可以到官方網站參考「極限通關挑戰賽」的活動辦法唷！