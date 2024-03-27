回應林書豪禁藥事件！國王老闆王文祥喊冤 強調不知道有這條規則
P.League+新北國王隊當家球星林書豪近日因接受「靜脈雷射」治療，觸犯了世界反禁藥組織（WADA）的規範，遭到聯盟禁賽五場及罰款15萬元台幣的處分，同時失去年度MVP等獎項的資格。對此，新北國王隊老闆王文祥在接受《中央社》採訪時表示，對於此次事件感到相當冤枉，強調不知道有這條規則。
記者路皓惟/綜合報導
「我覺得我們滿冤枉的。我們不知道有這個規則，也不知道這個治療方式不行。」王文祥強調，無論是球隊還是林書豪本人，都從這次風波中學到了寶貴的經驗。
國王隊總經理毛加恩昨日受訪時為林書豪發聲，強調林書豪並未使用禁藥，他的所有成就都是靠職業態度建立起來的。針對無法角逐年度獎項，毛加恩指出，林書豪本身沒有太在意，因為他的目標始終是團隊的總冠軍，不是個人獎項。
關於爆出伊生診所醫療行為爭議，毛加恩坦言確實是自己認識的，雖然最後有些爭議，但出發點是好的，直言不想再責怪任何人，「所有責任由自己一肩扛」，並強調絕不會因為醫生是自己的朋友就傷害球隊，至於忽略了運動員不能進行靜脈雷射療法的規範，一切都是自己的疏忽。
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