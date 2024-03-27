全球「最富裕國家」排行！台灣名列15領先德英法日韓 盧森堡奪冠
全球知名財經月刊《全球金融》（Global Finance）日前公布2024年全球最富裕國家排行榜（World’s Richest Countries），以各地經過購買力平價（PPP）調整的人均國內生產總值（GDP）為比較標準，盧森堡以14萬3304美元拿下第一，之後依序是愛爾蘭和新加坡。而台灣以7萬2485美元排在第15名，領先德國、英國、法國、日本、韓國等國家，緊追排名13的香港與排名12的荷蘭。
記者倪浩軒/綜合報導
全球金融雜誌表示，全球許多最富有的國家同時也是領土面積最小的國家，像是盧森堡、新加坡、瑞士、聖馬利諾等等，受益於先進的金融部門和稅務制度，吸引許多外資、外國人才及銀行存款。另外也有像卡達、阿拉伯聯合大公國等國家，則是憑藉石油資源躋身賺取豐厚利潤。
除了前三名依序是盧森堡、愛爾蘭和新加坡外，第四到第十分別是卡達、澳門、瑞士、阿拉伯聯合大公國、聖馬利諾、挪威、美國。第十一到第十五則依序是丹麥、荷蘭、香港、汶萊、台灣。
許多台灣民眾熟悉的國家都排在15名之後，像是德國21名、法國29名、英國30名、韓國31名、日本36名，中國排在77名、泰國78名、印度129名等等。完整榜單請按這裡。
全球金融雜誌也指出，解讀這份全球最富裕國家與地區排行榜時，有幾點必須注意。首先是由於依據購買力平價調整的人均國內生產總值為標準，因此人口數較少的小國先天具有某種優勢，另外，許多避稅天堂會在榜單中名列前茅，但是這些財富基本上都是在其他地區產生，資金最終流向避稅天堂時，除了在帳面上提高該國的GDP，並不見得會給當地民眾帶來實質的經濟利益。
最後，這份人均指標反映的數字往往向那些有錢人傾斜，收入不均的問題可能會被好看的平均數而掩蓋，尤其受到疫情和高通膨影響，許多低收入家庭更是備受衝擊。