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魚群暴斃番外篇！老鼠喝口溪水就死了　江和樹找關公申冤獲9聖筊

▲江和樹昨晚在臉書上傳影片，聲稱要為枉死的老鼠申冤。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.03.27）
▲江和樹昨晚在臉書上傳影片，聲稱要為枉死的老鼠申冤。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.03.27）

記者顏幸如／台中報導

台中市大里區頭汴坑溪前天大量魚群暴斃，環保局昨排除工廠有毒廢水，宣稱是天氣變熱、溶氧率過低導致，引起市議員江和樹不滿，昨晚在家裡關聖帝君面前擲出9聖筊，聲稱要為喝水枉死的老鼠申冤。環保局則在今（27）日早查獲一家豆腐製造廠排放高濃度豆渣廢水，疑污染下游水體；但江和樹表示這根本不是污染源。

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台中市頭汴坑溪25日再度傳出大量魚群暴斃，附近民眾向江和樹陳情，懷疑上游大里工業區有廠商偷排廢水，但台中市環保局表示，根據水質連續監測資料及現場水質篩檢，初步排除工廠排放有毒廢水，加上現場死魚以大魚為主，死狀均是口鰓張大，推斷是水中溶氧量偏低所致。

▲民眾跟著江和樹到頭汴坑溪畔抗議溪水被污染。（圖／江和樹提供，2024.03.27）
▲民眾跟著江和樹到頭汴坑溪畔抗議溪水被污染。（圖／江和樹提供，2024.03.27）
江和樹不滿環保局說法，指出上次接獲魚群暴斃陳情是1月16日，環保局一樣什麼都驗不出來，農業部卻驗出魚體含有毒的氰化物。昨晚他在臉書播出影片，以一隻老鼠喝了一口溪水就死了、他要為老鼠申冤為由，向家裡供奉的關聖帝君請示，擲筊連獲9個聖筊，以此號召民眾今（27）日下午前往現場拉白布條抗議。

▲民眾跟著江和樹到頭汴坑溪畔抗議溪水被污染。（圖／江和樹提供，2024.03.27）
▲民眾跟著江和樹到頭汴坑溪畔抗議溪水被污染。（圖／江和樹提供，2024.03.27）
由於影片內容太特別，一個晚上就吸引3000多個讚，今天果然有上百位民眾追隨。他在抗議地點受訪時，強調擲筊結果是真的，並並說「擲出9聖筊我也很驚訝」。他批評環保局無能、把問題丟給中央，「農業部都在魚體驗出氰化物了！環保局還在發新聞稿說缺氧！」

江和樹接著說「老鼠口渴跑去河床喝個水就死了，明明是喝到重金屬的毒水不是缺氧，地方百姓唉爸叫母這麼多年，為什麼永遠只有頭汴坑溪這個河段會缺氧？大里區另兩條旱溪、大里溪都沒有魚群死亡？」

▲今年一月的死魚事件，台中市環保局一樣什麼都驗不出來，農業部卻驗出魚體含有毒的氰化物（圖／江和樹提供，2024.03.27）
▲今年一月的死魚事件，台中市環保局一樣什麼都驗不出來，農業部卻驗出魚體含有毒的氰化物（圖／江和樹提供，2024.03.27）
在場的農水署官員則道出驚人事實，頭汴坑溪下游的詹厝園一帶，之前被列為重金屬污染區，才解禁沒幾年，但2020年開始，又陸續發生死魚事件，這些年梅雨季前每月至少一至二次，今年3月則是每星期都出現死魚，農水署很擔心稻作和蔬菜受到污染，詹厝園重新被列為重金屬污染區，希望透過官方的合作平台積極面對此事。江和樹則感嘆農水署遇到環保署、河川局兩個踢皮球的合作夥伴，只能當倒楣的隊友。

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