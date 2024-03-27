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高捷2聯開案簽約　國城攜手高興昌投資158億明年動工

▲高捷聯開O13案、Y10案今日簽約，象徵高雄捷運聯合開發邁向新的里程碑。（圖／高市府捷運局提供）
▲高捷聯開O13案、Y10案今日簽約，象徵高雄捷運聯合開發邁向新的里程碑。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄捷運聯開O13案、Y10案今日上午在市府舉行簽約，總投資金額158億元，兩案預計於明（114）年動工，取得投資權的國城建設及高興昌鋼鐵為此特別成立專案公司，分別為大東智捷股份有限公司、大港捷匯股份有限公司，在市議會黃香菽總召、邱俊憲、何權峰、陳慧文、鄭安秝等多位議員、助理、相關業界公會及里長的見證下，由副市長林欽榮代表市府與投資團隊換約，宣告正式啟動捷運O13大東站及Y10站土地開發案，象徵高雄捷運聯合開發邁向新的里程碑，也是繼O4聯開首案後的第二、三案，一舉達成亮麗的成績單。

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▲副市長林欽榮致表示，感謝國城建設與高興昌鋼鐵獨具慧眼投資高雄。（圖／高市府捷運局提供）
▲副市長林欽榮致表示，感謝國城建設與高興昌鋼鐵獨具慧眼投資高雄。（圖／高市府捷運局提供）
副市長林欽榮致詞時表示，在市長陳其邁推動捷運四線齊發的指導下，捷運局近年積極推動捷運沿線聯合開發，「軌道經濟」儼然成為一門顯學，各個捷運站點毗鄰土地成為兵家必爭之地。在捷運局積極招商下，感謝國城建設與高興昌鋼鐵獨具慧眼投資高雄，加上最近已展開審標作業的岡山路竹延伸線RK1西基地及紅線R20後勁站聯合開發案，今年將會是高雄捷運聯合開發大爆發的一年，市府團隊也將以更高的行政效率，積極對外招商。

▲Y10站開發基地2,299坪，也是黃線23站的首件聯開案。（圖／高市府捷運局提供）
▲Y10站開發基地2,299坪，也是黃線23站的首件聯開案。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局長吳義隆表示，大眾運輸導向TOD發展為都市發展的重要理念，捷運聯合開發特色是透過立體連通，創造人本友善的都市環境，今日簽約的兩案，分別位於鳳山及三民區的核心區域，預計投入83及68億元，興建地上24層、地下4層的住商產品，其中Y10基地規劃亮點為結合新設捷運出入口的下沉式廣場，營造多層次的公共開放空間具饒富空間活潑性，並於地面1、2層規劃公益空間(托育、青創等)及商業設施，也有益於運量培養；位於東鳳山的O13基地，面向大東濕地公園及大東藝文中心，未來除提供日照及銀髮俱樂部等公益設施，也巧妙的把大東藝文中心著名的菱格立面元素延伸進基地，將人行動線需求別富創意的設計融入菱格符號的遮簷步行空間。

▲O13站基地3,602坪，與大東藝術中心及廣達9.37公頃大東濕地公園為鄰。（圖／高市府捷運局提供）
▲O13站基地3,602坪，與大東藝術中心及廣達9.37公頃大東濕地公園為鄰。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局補充說明，Y10站開發基地2,299坪，也是黃線23站的首件聯開案，未來開發完成後將與捷運黃線Y10站設置連通道，並於基地內增設出入口，具有TOD發展、捷運及臺鐵雙鐵轉乘之優勢；另O13站基地3,602坪，與大東藝術中心及廣達9.37公頃大東濕地公園為鄰，周邊步行生活圈涵蓋鳳山市區商圈、台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院、多所學校及休閒設施，區位條件優異，未來總銷預計可達131、106億元，市府分回部分將全數挹注捷運建設經費及地方所需的公益設施。

▲捷運O13大東站及Y10站土地開發案。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運O13大東站及Y10站土地開發案。（圖／高市府捷運局提供）
目前捷運局持續盤點及滾動檢討全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，去年推出O13、Y10、Y15、RK1西基地、R20等5案指標個案，其中兩案已於今日啟動，RK1西基地、R20刻進行審標作業，未來陸續推出O10/Y18衛武營站、岡山RK1(東基地)及O9技擊館站等位居交通節點、具區位優勢的開發基地，相關捷運土地開發招商資訊公開放置於捷運局官網，市府誠摯邀請國內外投資人評估參與高雄聯開案件，攜手推動高雄大眾運輸導向發展。

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