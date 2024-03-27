高捷2聯開案簽約　國城攜手高興昌投資158億明年動工

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捷運局長吳義隆表示，大眾運輸導向TOD發展為都市發展的重要理念，捷運聯合開發特色是透過立體連通，創造人本友善的都市環境，今日簽約的兩案，分別位於鳳山及三民區的核心區域，預計投入83及68億元，興建地上24層、地下4層的住商產品，其中Y10基地規劃亮點為結合新設捷運出入口的下沉式廣場，營造多層次的公共開放空間具饒富空間活潑性，並於地面1、2層規劃公益空間(托育、青創等)及商業設施，也有益於運量培養；位於東鳳山的O13基地，面向大東濕地公園及大東藝文中心，未來除提供日照及銀髮俱樂部等公益設施，也巧妙的把大東藝文中心著名的菱格立面元素延伸進基地，將人行動線需求別富創意的設計融入菱格符號的遮簷步行空間。
捷運局補充說明，Y10站開發基地2,299坪，也是黃線23站的首件聯開案，未來開發完成後將與捷運黃線Y10站設置連通道，並於基地內增設出入口，具有TOD發展、捷運及臺鐵雙鐵轉乘之優勢；另O13站基地3,602坪，與大東藝術中心及廣達9.37公頃大東濕地公園為鄰，周邊步行生活圈涵蓋鳳山市區商圈、台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院、多所學校及休閒設施，區位條件優異，未來總銷預計可達131、106億元，市府分回部分將全數挹注捷運建設經費及地方所需的公益設施。
目前捷運局持續盤點及滾動檢討全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，去年推出O13、Y10、Y15、RK1西基地、R20等5案指標個案，其中兩案已於今日啟動，RK1西基地、R20刻進行審標作業，未來陸續推出O10/Y18衛武營站、岡山RK1(東基地)及O9技擊館站等位居交通節點、具區位優勢的開發基地，相關捷運土地開發招商資訊公開放置於捷運局官網，市府誠摯邀請國內外投資人評估參與高雄聯開案件，攜手推動高雄大眾運輸導向發展。