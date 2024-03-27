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善誠林口日照展望未來 更全面滿足長者及其家庭需求

▲善誠林口日照中心歡慶一周年，長輩們表演才藝，展現在日照中心豐富多元的學習成果。（圖／善誠林口日照提供）
▲善誠林口日照中心歡慶一周年，長輩們表演才藝，展現在日照中心豐富多元的學習成果。（圖／善誠林口日照提供）

記者金武鳯/綜合報導

歡慶成立一周年的善誠林口日照中心，舉辦一系列成果展與長輩才藝展演，展現日照中心豐富多元的日常生活。家屬張先生現身見證，患有失智症阿嬤接受日照中心照顧後，情緒明顯穩定，讓他終能無後顧之憂安心工作。邁入第二年，善誠日照中心承諾，繼續秉持熱情與專業，為長者與其家庭帶來希望與支持。

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位於人口密集林口地區的善誠林口日照中心，創立一年以來，由於提供專業又充滿愛心的照護環境，讓子女能夠放心將長輩送往照顧，無需再擔憂家中長輩的安全與健康，已成為林口區內許多雙薪家庭不可或缺的「托老所」。其中之一的張先生就說，將患有失智症的阿嬤送至日照中心後，阿嬤情緒日趨穩定，生活態度也有好的轉變，帶給他滿滿的安慰與安心。另一名林姓奶奶，也在中心無微不至照顧中，從一次跌倒骨折中恢復健康，重新找到了生活的樂趣和動力。

▲善誠林口日照中心舉辦成果展，長輩及家屬歡聚一堂同樂。（圖／善誠林口日照提供）
▲善誠林口日照中心舉辦周年慶成果展，長輩及家屬歡聚一堂同樂。（圖／善誠林口日照提供）
日昨善誠林口日照中心歡度一週年慶，長輩及家屬參與踴躍，活動由飄揚的氣球裝飾拉開序幕，接著透過一系列精心策劃的機構成果分享、長輩的才藝表演、魔術秀以及手工藝製作等，展現了日照中心豐富多彩的日常生活，同時也凸顯中心宛如大家庭般的歡樂溫馨。。

善誠林口日照中心創立宗旨，在提供一個有如家庭般的照顧環境，不僅室內空間寬敞舒適，適合長輩休憩與交流，訓練有素的工作團隊，也提供了長輩專業細心照顧。中心定期舉辦各式活動，既豐富長輩的日常生活，也鼓勵他們積極參與社群互動，從而提高生活品質。 此外，周末結合長照積分課程資源「互學院」，作為開課培訓長照專業人才的教室場地，不只是為了提升機構人員的專業職能，課程也開放外部長照人員報名，進而提升照顧服務的品質。

▲善誠林口日照中心提供長輩溫馨安全照護需求，還有才藝課程，鼓勵長輩動手也動腦，（圖／善誠林口日照提供）
▲善誠林口日照中心提供長輩溫馨安全照護需求，還有才藝課程，鼓勵長輩動手也動腦，（圖／善誠林口日照提供）
面對林口區大量職業人口，善誠林口日照中心承擔了照顧社區長者重任，不僅提供長輩一個安全、快樂的白天避風港，也分擔他們子女部份照顧重擔，讓年輕人白天能夠無後顧之憂，更專注於自己職務。這一點對於許多努力平衡工作與家庭責任的家庭來說，是一項寶貴的支援。

展望未來，善誠林口日照中心將繼續致力於提升和擴展服務範疇，以更全面地滿足社區長者及其家庭的需求；包括不斷創新照護模式與服務內容，引進更多元化的活動與治療方案，積極與社區其他資源進行整合，包含家庭照顧支持協會、診所與社福中心等，以進一步促進長者的身心健康和社會互動。


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