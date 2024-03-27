善誠林口日照展望未來 更全面滿足長者及其家庭需求

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日昨善誠林口日照中心歡度一週年慶，長輩及家屬參與踴躍，活動由飄揚的氣球裝飾拉開序幕，接著透過一系列精心策劃的機構成果分享、長輩的才藝表演、魔術秀以及手工藝製作等，展現了日照中心豐富多彩的日常生活，同時也凸顯中心宛如大家庭般的歡樂溫馨。。
善誠林口日照中心創立宗旨，在提供一個有如家庭般的照顧環境，不僅室內空間寬敞舒適，適合長輩休憩與交流，訓練有素的工作團隊，也提供了長輩專業細心照顧。中心定期舉辦各式活動，既豐富長輩的日常生活，也鼓勵他們積極參與社群互動，從而提高生活品質。 此外，周末結合長照積分課程資源「互學院」，作為開課培訓長照專業人才的教室場地，不只是為了提升機構人員的專業職能，課程也開放外部長照人員報名，進而提升照顧服務的品質。
面對林口區大量職業人口，善誠林口日照中心承擔了照顧社區長者重任，不僅提供長輩一個安全、快樂的白天避風港，也分擔他們子女部份照顧重擔，讓年輕人白天能夠無後顧之憂，更專注於自己職務。這一點對於許多努力平衡工作與家庭責任的家庭來說，是一項寶貴的支援。
展望未來，善誠林口日照中心將繼續致力於提升和擴展服務範疇，以更全面地滿足社區長者及其家庭的需求；包括不斷創新照護模式與服務內容，引進更多元化的活動與治療方案，積極與社區其他資源進行整合，包含家庭照顧支持協會、診所與社福中心等，以進一步促進長者的身心健康和社會互動。