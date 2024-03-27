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李多慧見面會取消！「小龍女隊又鬧雙胞」粉絲嘆：這波操作害死她

▲李多慧在台擁有高人氣，卻有網友質疑最近公司的一番操作似乎害她的人設黑掉。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧在台擁有高人氣，卻有網友質疑最近公司的一番操作似乎害她的人設黑掉。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台後爆紅，近日又宣布加盟味全龍啦啦隊，本來將在4月3日、4日分別在台北、高雄兩地舉辦見面會，沒想到3月22日主辦單位ULC Presents卻突然宣布高雄場取消，消息在網路上瘋傳，有網友忍不住感嘆：「要黑了…這波操作真的會害死她」。

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▲李多慧傳將簽約《晴空未來音樂》，成為企鵝妹、阿沁、金寶拉、DJ SODA等人的師妹，對此老闆Allen Wnag表示：「要以多慧韓國經紀公司代表發言。」（圖／NOWnews今日新聞）
▲李多慧近來加盟小龍女又要開見面會，卻接連出現問題。（圖／NOWnews今日新聞）
李多慧和林襄兩大啦啦隊女神加盟味全龍啦啦隊，讓球迷們都十分驚喜，然而3月8日味全龍才在記者會上進行小龍女隊長交接，由琪琪交棒給小映，緊接著3月22日又宣布李多慧將會是隊長身份加入隊伍，李多慧更興奮直言自己會更有主導力，然而此事小映卻毫不知情，隊長疑似鬧雙胞，對此，味全龍領隊丁仲緯表示隊長依然是小映，李多慧身分則是「Captain Lee」，會給她不同的身分。

▲李多慧以隊長身分正式入團味全龍（圖／Dragon Beauties小龍女 ）
▲李多慧以隊長身分正式入團味全龍（圖／Dragon Beauties小龍女 ）
不僅如此，李多慧見面會在公布售票金額時就引起爭議，由於VIP票價高達2880元，引來網友砲轟：「她真以為她是韓星喔」，22日又宣布取消高雄場。有高雄在地粉專發文爆料，該場次僅賣出26張票，消息傳出，再度有網友狂酸：「割韭菜失敗了？」

▲李多慧現在五官相當精緻。（圖／PTT）
▲李多慧的見面會票價高到引起粉絲不滿。（圖／李多慧IG）
此事在PTT上發酵，網友們紛紛忍不住直呼，「要黑了…這波操作真的會害死她」、「讓一個外人空降隊長的確不太合理」、「空降？連啦啦隊也能這樣，而且還是外籍」、「大咖明星想服務全體粉絲又沒時間1v1才搞多人合照還有道理，但李的身價有沒有到那種程度」、「親民形象 ，不親民價格」、「賣的比棒球票還貴，笑死」。

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