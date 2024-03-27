大一新生林怡岑梅開二度！台師大2：0擊退輔大　大專女足二連霸

我是廣告 請繼續往下閱讀
下半場落後的輔大積極反攻，但始終離進球差臨門一腳，台師大在領先的局面下盡力維持住2球的領先，最終保持2比0的比分到終場，獲得本屆大專聯賽女足冠軍，完成二連霸。
台師大助理教練江佩凌表示：「兩名大一的林怡岑、何家瑄加入到球隊後，真的是補了強心針，因為像去年人數比較不充足的情況下，真的是蠻辛苦的，所以這次勝利的關鍵，這兩位學妹真的是幫助球隊頗多。」
由於台師大近幾年缺少前鋒，林怡岑、何家瑄的加入也補強了前鋒一環，因此對這兩名球員期待頗深，而且又是U20女足代表隊成員，因此冠軍戰的狀態真的相當好，大多也將攻擊重心放在這2人身上。
攻進關鍵2球的林怡岑，賽後也表示自己很久沒進那麼多球，當時進第一球時還在場上激動落淚，台師大完成二連霸後，有許多大四的學姊即將畢業，她說：「想祝學姊畢業快樂，希望這個冠軍能成為她們最特別的畢業禮物，也謝謝大家這麼努力，一起拿下這座冠軍。」
屈居亞軍的輔大，總教練洪慶懷表示：「關鍵就是我們靠近禁區的處理球不夠乾脆，讓她們很直接的就是去掌握機會，那防守壓迫的失誤，也讓她們很直接可以傳中進來，但球員在今天整體執行度已經做得很好，相信這段時間的訓練和系統化思維的改善，明年有更多新生進來後，我們是可以直接挑戰冠軍的。」
112學年度UFA大專足球聯賽女生組第一級成績
⚽團體名次
第一名：臺灣師大
第二名：輔仁大學
第三名：臺灣體大
公平競爭獎：臺灣師大
⚽個人獎
金靴獎：臺灣師大 林怡岑（5球）
銀靴獎：輔仁大學 陳巧倚（3球）
銅靴獎：臺灣師大 鄭雅之、宋芯寧（2球）
金手套獎：臺灣師大 曾珉嫺
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁