牛排吃到飽回歸！台北萬豪每人1450元起　台北美福840元爆吃和牛

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台北萬豪酒店Lobby Lounge自2021年推出「豪吃之夜」牛排吃到飽活動，廣受民眾喜愛，之後相繼推出菲力牛排吃到飽、牛排對決等活動。本次推出全新升級「英式爐烤 豪吃之夜」，主打英式爐烤牛排吃到飽。
嚴選油花均勻、肉質軟嫩的美國肋眼牛，牛肉原塊先抹上法式芥末醬、粗鹽、百里香、黑胡椒等香料醃製一天入味。採兩段式烹調，先以80°C低溫慢烤三小時，再以高溫爐烤讓外層更加酥脆、鎖住肉汁精華。享用時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒及時蔬熬煮的香濃紅酒醬。搭配英式約克夏布丁、特製奶油洋芋泥、爐烤番茄無限續加，還能欣賞主廚現切牛排秀，套餐內含法式里昂沙拉、經典千層酥皮湯乙份。
「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動，每日人數限量供應，需提前一日訂位。僅主菜英式爐烤牛排與配菜可無限量供應與續點，其餘套餐內之沙拉與湯品僅供應乙次。活動期間自2024年4月1日至6月30日之每週一至週日，晚間六時至九時限時供應，兒童清明連假、五一勞工節、端午節皆適用且不需加價。同桌賓客需點選相同方案。
至於台北美福大飯店「彩匯」自助餐廳，即日起至5月31日推出「炙味‧火烤季」，彙集頂級食材如松葉蟹、生蠔、西班牙伊比利豬，以及美福嚴選日本A5和牛與美國SRF極黑和牛等鮮味，從午餐到晚餐以炙烤、炭烤等烹調方式推出多道飄香佳餚，期間限定的還有炙烤北海道雪印起士、天使蛋糕捲等手作甜品，於不同餐期輪番上菜。4月1日至20日於美福8周年線上旅展購券，可以每位最低為下午餐時段，僅840元起就能嚐到。
其中自助「下午餐」提供海鮮與現切美福肉品等餐點，像是現做「爐烤和牛起士漢堡排」，主廚選用美國SRF極黑和牛，以三比七的肥瘦比，搭配洋蔥、西芹、黑胡椒粒與百里香等食材，經煎烤後帶出溫潤肉香及淡淡的香料風味，品嚐時可選搭紅酒醬或起士奶油醬，汁香味濃。另還有坦都爐烤魚、明太子雞等必吃菜色。
至於「午、晚餐」，同樣以不同料理方式火焱玩味，主廚選用來自美國肉香富足的「牛腩及牛小排」現場炭烤，另將「美國霜降牛肉片」捲成花形，再以炙燒方式引出誘人焦香，品嚐時搭配日式胡麻醬，風味獨特。晚間更特別推出「炙燒和牛握壽司」，選用油花豐美的日本A5和牛，以炙燒方式逼出脂香，入口滑嫩香氣馥郁。
精彩菜色還包含炭烤西班牙伊比利豬肋條、松葉蟹腳、香料鹽烤大蝦，還有晚間限定的爐烤日本大生蠔，或者有海陸雙拼「炭烤小羔羊肩排搭配干貝、油封鮑魚」的組合等，用餐搭配餐檯上異國風新品料理、現切爐烤牛排及海鮮、生魚片等自助菜色，午、晚餐期還可搭配沁涼啤酒，吃好吃滿。
彩匯自助餐廳針對壽星推出「你生日我請客」優惠專案，當月壽星揪團慶生，於彩匯自助餐廳午、晚餐時段可享四人同行(成人)一位壽星免費，專案到2024年12月31日止。另外為歡慶飯店8周年慶，舉辦為期20天的線上旅展，下午茶餐券下殺69折，四人同行券每人840元起。品嘗彩匯鮮味現在正是時候。