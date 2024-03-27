寶林茶室釀2死2命危！醫驚揭恐是「炒飯症候群」　炒過也殺不死

寶林茶室出事前就爆1星負評！客怨「炒粿條全焦」：水杯有抹布味

▲遠百信義A13的寶林茶室26日便已暫停營業。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的寶林茶室26日便已暫停營業。（圖／記者張勵德攝）

記者潘毅／綜合報導

北市信義區寶林茶室A13分店爆發食物中毒疑雲，到今（27）日下午已經累積2人死亡、4人重症搶救中，相關單位仍積極找出原因。實際查看店家Google評論，發現有不少顧客從去年開始，就反映店家餐點品質有問題，用餐過程相當不愉快。

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知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，起初是2位新北市民眾前往用餐後，分別感覺到腸胃不適就醫，後續台北市衛生局陸續收到各家醫院，10例個案不約而同都曾去過「寶林茶室」用餐，才將線索串聯起來。截至今（27）午為止，已釀2死2命危，原因仍待調查中。

▲寶林茶室信義A13門市從去年開始，就有顧客反映餐點品質問題，近1個月頻率更多。（圖／取自Google評論）
▲寶林茶室信義A13門市從去年開始，就有顧客反映餐點品質問題，近1個月頻率更多。（圖／取自Google評論）
實際查看「寶林茶室」信義A13門市的Google評論，雖然在904則評論中累積了4.6顆星高評價，但店內其實有有打卡5星換沙嗲的活動，星數平均難以做為參考。再加上從在1年多前就有民眾反映，餐點內出現黑色髮絲、水杯裡有抹布味，還有顧客見到上桌炒粿條炒到整盤都焦掉，讓他傻眼：「還是下次不來吃就好」。

此外，「寶林茶室」信義A13店門市在前宣布於3月31日「租約到期」結束營業，近一個月的Google評論更是出現許多1星負評湧入，認為店家餐點品質不佳、服務品質也降低許多，卻還要收取10%服務費，「剩下氣氛勉強還說的過去」。

▲寶林茶室以純素的馬來西亞料理闖出知名度。（圖／取自寶林茶室臉書）
▲寶林茶室以純素的馬來西亞料理闖出知名度。（圖／取自寶林茶室臉書）
如今寶林茶室爆出疑似食物中毒的疑雲，各界都關心事件最新進度，目前食藥署將此案定調為食物中毒，而第二例死亡的66歲楊姓男子的家屬也司法相驗，希望相關單位能找出真相，還給受害者家屬一個公道。

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