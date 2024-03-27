集體跑路！中國黃金北京門市人去樓空　逾17.6億元黃金失蹤

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報導指出，中國央企「中國黃金」與中國山東黃金集團近期被爆出旗下數家加盟店無預警倒閉，這些門市經營的是「黃金託管」業務，店家以安全、穩定以及承諾「每400克黃金，一年返現10克」的寄存利息吸引消費者，不料包含雙井富力廣場中國黃金概念店、貴友大廈山東黃金等超過6家在北京的門市卻突然倒閉。
富力廣場工作人員向媒體表示，「中國黃金概念店」是加盟店，幾乎與富力廣場同齡，該店鋪不僅積欠房租，和大樓管理公司也有糾紛；其中一名受害者丁先生亦表示，中國黃金官方對此事的態度分兩個階段，剛開始時中國黃金以涉事門市是加盟店為由「矢口否認」，直到中國新年後才態度轉變，承認有責任並協，「承認有責任，但也不承認有多少責任，一切都等著」。
山東《濟南時報》2月底的報導更是提到，中國黃金「投資金條無憂」證書當中明確寫著中國黃金集團公司是國內黃金行業大型中央企業等訊息。目前，中國警方已逮捕了部分涉案人員，包括中國黃金北京概念店的負責公司，以及實際收款的北京三鼎原黃金珠寶負責人。
對此，中國黃金則表示，總部並不允許加盟店進行託管業務，願意報警協助調查並與加盟店方面溝通賠償，但拒絕直接承擔賠償；山東黃金則回應稱，北京紫金珠寶有限公司自2021年起已不是公司的加盟商，並表示已向警方報案。
事件發生後，社會各界紛紛對此作出回應，不少消費者就要求中國黃金對加盟店的監管和合規性審查應負起相應的責任，並呼籲相關企業應該誠實面對問題，儘快解決受害者的困境。