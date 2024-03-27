蘇丹紅風暴還沒燒完！青辣椒粉製成4款「胡椒粉」 860公斤已出貨
蘇丹紅辣椒粉風暴持續延燒，桃園市政府衛生局表示，本（3）月17日查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗供應商佳廣國際貿易有限公司「青辣椒粉（有效日期2026.03.10）」，22日檢出蘇丹3號24ppb，立即通知業者下架回收，並於23日至廠內封存原料177.4公斤及再製成品445公斤，業者涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款相關規定，將移請司法機關偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
衛生局表示，23日已前往新屋恒佳實業有限公司製造廠，調閱生產製令單，該批違規青辣椒粉於今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成「精緻椒鹽粉（批號：2026/3/14）272.4公斤」、「純白胡椒粉（105）（批號：2026/1/29、2026/2/18）660公斤」、「特製白胡椒粉（批號：2026/1/29）12.7公斤」及「特A白胡椒粉（批號：2026/1/29）559.5公斤」等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至3家下游商，立即通知所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤，已通知運回。
衛生局補充說明，3月4日檢出保欣青辣椒粉含蘇丹色素事件之際，即發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至檢驗機關檢驗，亦發出簡訊通知業者自主通報，並回覆使用胡椒粉系列狀況，但恒佳公司並未回覆，又查3月12日已自主送驗青辣椒粉原料，但未取得合格檢驗報告之前，仍製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可之添加物。
衛生局呼籲食品業者，製造加工食品販售，應確保食品原料或食品添加物合格無虞並落實自主管理，發現產品有危害衛生安全之虞，應依桃園市食品安全管理自治條例第7條規定，即主動停止製造、輸入、加工、販賣，通知相關廠商進行自主預防性下架，並於24小時內通報衛生局，違者可依食安法第7條及第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。食品製造業者採購原物料時，務必向合格、商譽佳的供應商選購，並確認選購的產品品質與食材安全性，務必遵守法規並正確使用。