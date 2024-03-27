阮經天《周處除三害》翻紅卻狂推戲約！頻繁進醫院只為照顧她
41歲金馬影帝阮經天以電影《周處除三害》翻紅，演藝事業再攀巔峰，該片在大陸票房突破6億元人民幣（約26.6億元台幣），成績相當亮眼，影迷看好他有望提名內地演技獎項，還有不少戲約找上門，卻被他一一推掉，據傳他放棄這些大好機會的原因，正是關係親密的母親生病，阮經天想要專心照顧家人，才會推掉戲約。
記者江芷稜／綜合報導
阮經天從小是爺爺奶奶帶大的，國小四年級後才跟媽媽一起住在台中，經營泡沫紅茶店的媽媽扛起家計，一手拉拔他與弟弟長大，直到爺爺奶奶失智後，媽媽還從台中北上幫忙照顧長輩，直到疫情過後，阮經天的爺爺奶奶離開人世，媽媽終於卸下家庭重擔，但阮媽媽也已經老了。
阮經天曾在大陸綜藝節目提及，爸媽60幾歲時離婚，他原本無法理解年紀都這麼大了還要離婚，但後來體會到爸媽一樣愛他，分開只是變得更快樂了，為何不祝福呢？阮經天兄弟在節目裡與媽媽視訊，問她最近快樂嗎？媽媽爽朗大笑說：「單身的女人真的很快樂！」還曬出家裡養的3隻可愛橘貓，拒絕兒子幫忙徵婚，開心語氣感染了觀眾。
不過，根據《鏡週刊》報導，阮經天的媽媽身體有恙，有民眾最近常在醫院看到阮經天的身影，應該是去探病，媒體拍到他在醫院裡拿外送，走入病房待了一個多小時，略顯疲態地離開，偶爾也會跟弟弟帶著坐著輪椅的媽媽去公園散心，母子3人一起親暱聊天，為了專心陪伴家人，阮經天才會推掉戲約。對此，阮經天經紀人低調表示「謝謝關心」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道