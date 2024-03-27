寶林茶室釀2死2命危！醫驚揭恐是「炒飯症候群」　炒過也殺不死

外食吃太多！台灣人「腸道健康」亮紅燈　便秘、腸脹恐演變為癌症

▲現代人因工作繁忙、長期久坐、飲食失調等生活習慣，導致腸道壓力劇增。（圖／記者陳明中攝）
▲現代人因工作繁忙、長期久坐、飲食失調等生活習慣，導致腸道壓力劇增。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

現代人因工作繁忙、長期久坐、飲食失調等生活習慣，導致腸道壓力劇增，進而引起造成便秘、腸脹氣、腸發炎、免疫下滑等症狀，日本「腸活」權威博士辨野義己今（27）日參與台灣永續健康福祉協會主辦的「健康新定義 天天新腸活」座談會中指出，「腸齡越高、大腦跟肌膚的衰老程度越大，甚至會造成癌症發生」，因此透過各式技巧改善飲食習慣、重視營養攝取及規律運動相當重要。

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🟡腸活是什麼？

多項研究指出，腸道與大腦間存在重要連結，而「腸活」一詞源起於日本，辨野義己說明，許多疾病根源都來自腸道，主要推廣從飲食、營養攝取、運動等方法，維持腸道良好環境，達到增加免疫力、增強抗壓性、促進新陳代謝、美肌等功效。

辨野義己指出，腸道又被稱為人的「第2大腦」，若腸道出現有害物質、致癌物質、毒素等，都會直接傷害腸道，導致粘膜屏障功能惡化和免疫力下降，當有害物質轉移至血液時，內臟也會被波及，最終導致肝癌、乳癌、大腸癌、大腸息肉、肥胖、糖尿病，甚至是失智、自體免疫疾病等。

▲日本「腸活」權威博士辨野義己，受邀來台分享腸道對全身健康和大腦的影響。（圖／台灣永續健康福祉協會提供）
▲日本「腸活」權威博士辨野義己，受邀來台分享腸道對全身健康和大腦的影響。（圖／台灣永續健康福祉協會提供）
人體免疫功能以及睡眠品質都會受到影響，並造成身心上各種不適症狀，此外，「糞便」是顯示健康生活的預兆，若發現自身糞便顏色越來越深，表示健康出現警訊，而「大腸直腸癌」的誘發因子，就包含過度吃下加工肉品、缺乏蔬菜、運動等。辨野義己強調，要讓腸道環境更好，就需要透過益生菌和膳食纖維攝取幫助。

辨野義己說明，觀察糞便可以檢視健康狀態，一般來說，人體排便時應是放鬆不會有不適感，「好的糞便」含水量80%、沒什麼味道，顏色呈黃色至棕褐色，重量約為300克上下，長度20公分，粗度則是一根香蕉大小。

▲台灣永續健康福祉協會邀請台日專家，共同探討國人腸道健康議題。（圖／台灣永續健康福祉協會提供）
▲台灣永續健康福祉協會邀請台日專家，共同探討國人腸道健康議題。（圖／台灣永續健康福祉協會提供）
敏盛醫院副院長江坤俊則提及台灣人平均腸道年齡比實際年齡老快10歲，而70%的免疫細胞都在腸道，江坤俊指出，現代人外食習慣已成型，腸道的修復，應先「清空再填補」，平時減少攝取非必要的藥物、高糖高鹽高刺激性的食物，進食時，先吃豆魚蛋肉等蛋白質食物，並緩慢嚼食，讓胃酸充分發揮殺菌功能，而在填補的部分，建議一週吃2次以上深海魚，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚，或補充魚油，提升腸粘膜修復的速度。

營養師高韻均也補充，人體是由每日所吃的營養素堆疊而成，民眾平時可以嘗試「高纖飲食」，不但能幫助腸道蠕動，也能替腸道菌叢提供能量來源，另外，不光是攝取膳食纖維，增加腸道內好的益生菌數量也是重要保養腸道策略。

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