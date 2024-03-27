食物中毒釀2死、4人加護搶救中！寶林產品責任險「竟已過期半年」
台北信義區「寶林茶室」疑似食物中毒釀成2人死亡、4人重症正在加護病房救治中，引發國人恐慌，對此，台北市法務局已啟動行政調查，向承保國泰產險公司調閱相關產品責任險及公共意外險保單釐清承保範圍，要求業者提出賠償方案、妥善處理，但卻意外發現，寶林茶室投保國泰產食品及公共意外責任險「已在2023年10月1日到期」。
記者林莞茜／綜合報導
根據衛福部食品安全衛生管理法第13條規定，為保障消費者權益，具有商業登記、公司登記、工廠登記、稅籍登記或農產品初級加工場登記的食品業，包括製造、加工或調配業、輸入業及餐飲業，均依法強制要求須投保「產品責任險」，每一個人身體傷害100萬元、每一事故身體傷害400萬元，保險期間內累計最高理賠上限為1000萬元，並可視需求再提高保險金額。食品業者如未依規定投保產品責任險，可依食品安全衛生管理法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
相關條文也提到，食品中毒定義為2人以上攝取相食品而發生相似症狀，並自可疑食餘檢體及患者糞便、嘔吐物、血液等人體檢體分離出相同類型致病原因，但若因細菌性毒素或急性化學性食品中毒而引起，即使僅1人也視為食品中毒。
根據《中央社》報導，經詢問產險業、調閱寶林餐飲承保資料後得知，國泰世紀產險曾承保寶林茶室產品責任險及公共意外責任險，但業界透露，保險期間已在2023年10月1日到期。
台北市法務局長連堂凱也表示，已聯繫寶林餐飲公司，並通知創辦人28日到市府說明，同時要求業者提出賠償方案、妥善處理。