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iOS 18要來了！AI加值大升級　9大亮點：APP自訂位置、地圖選路線

▲蘋果開發者大會WWDC24將於6月11日登場，外界預料iOS 18在AI的加持之下，將會迎來相當大的改變。（圖／官方提供）
▲蘋果開發者大會WWDC24將於6月11日登場，外界預料iOS 18在AI的加持之下，將會迎來相當大的改變。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果宣布開發者大會WWDC24將會在台灣時間6月11日舉辦，今年預計會發表新一代 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 18 和頭戴裝置 Vision Pro的第二版visionOS 2，都有機會在WWDC24上亮相。6大作業系統中備受關注的就是iPhone的作業系統iOS 18，而此版本也是被外媒爆料「會有最大變革」的一個版本，是否會再掀起一股AI風潮，外界都在看。整理目前關於iOS 18相關的爆料，搶先看會有哪些變化。

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蘋果執行長提姆．庫克（Tim Cook）在之前的財報會議上承諾，蘋果今年將在AI領域有「突破性創新」。蘋果高級副總裁葛雷格．賈斯亞維克（Greg Joz Joswiak）也在社群媒體平台X，針對WWDC活動貼出「Absolutely Incredible（絕對令人驚喜）」，不少人發現，似乎留下藏頭詩暗示「AI」。總總訊息的堆疊，讓人對於WWDC24發表會上AI功能的推出。而還沒發表前，各界針對iOS 18的爆料不斷，整理9項目前熱議的新功能，最終版本還是要等6月發表會才能見真章。

▲蘋果高級副總裁葛雷格．賈斯亞維克在社群媒體平台X，針對WWDC活動貼出「Absolutely Incredible」，不少人發現，似乎留下藏頭詩暗示「AI」。（圖／翻攝Ｘ）
▲蘋果高級副總裁葛雷格．賈斯亞維克在社群媒體平台X，針對WWDC活動貼出「Absolutely Incredible」，不少人發現，似乎留下藏頭詩暗示「AI」。（圖／翻攝Ｘ）
📍App自訂桌面位置

桌面排版功能進行重大調整，將允許用戶能夠自訂主畫面應用程式位置，不侷限網格的配置，類似Android可以自行拖曳位置。

📍Apple Music生成播放清單

Apple Music會依照用戶喜好和聽歌習慣自動生成播放清單，能夠讓用戶更輕鬆找到自己喜愛的音樂類型和歌曲。

▲蘋果公布了年度藝人今年由Taylor Swift 獲選，Apple Music全球Top 100裡65首都是她的歌曲，達到「超級巨星」的新境界。年度最夯的歌單《Eras Tour》，風光拿下年度串流播放量第一。（圖／記者周淑萍攝）
▲外傳Apple Music有AI加持之下，可依照用戶喜好和聽歌習慣自動生成播放清單。（圖／記者周淑萍攝）
📍自動生成文書作業

iWork應用程式包含Keynote、Pages、Numbers 等整合人工智慧功，讓用戶在文書作業或製作簡報能搭配生成式 AI 快速產出。

📍Siri 回答複雜提問

整合大型語言模型技術，Siri 和搜尋功能能夠更準確回答用戶提問的複雜問題。

📍RCS 即時通訊

RCS通訊功能也將會成為iOS 18新功能亮點之一，當 iPhone 支援 RCS 並不代表 iMessage 訊息功能會正式提供給 Android 使用，蘋果讓 RCS 維持綠色泡泡，同樣 iMessage 會維持原本藍色氣泡訊息存在，能夠改進 iPhone 與 Android 設備之間的訊息交流，與傳統 SMS 簡訊相比，能透過加密提升訊息的安全性。

▲蘋果點頭了！明年iMessage支援安卓版即時通訊　但還是不給藍泡泡。（圖／記者周淑萍攝）
▲iMessage支援安卓版即時通訊　但還是不給藍泡泡。（圖／記者周淑萍攝）
📍AirPods Pro 助聽模式

彭博社最新消息顯示，蘋果也準備在 iOS 18 正式版推出後，在AirPods Pro 導入助聽模式，有助於解決重聽和聽障人士聽力問題。

📍AI App Store

研調公司預測，有機會推出AI App Store，這個平台可能會和各大供應商合作，提供更豐富應用程式生態系統，代表AI App Store終將可以買到包含Google、微軟等第三方供應商的AI應用程式，可能因此改變AI產業的樣貌。

📍蘋果地圖自選路線

現行的蘋果地圖尚未支援自選路線功能，不過外媒在檢視程式碼後發現，蘋果可能會在 iOS 18 當中，針對蘋果地圖添加此一新功能，但初期可能僅限於美國市場。

📍快速編碼

新版 Xcode 開發平台將整合人工智慧，運作方式會類似 Copilot 功能，能夠使用人工智慧來預測和完成程式碼區塊，簡化軟體開發設計過程，讓開發人員更快地編寫新應用程式。

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