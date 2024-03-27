更新／寶林茶室疑食物中毒釀2死！2人住加護病房、裝葉克膜搶救中

寶林案釀2死3重症！北市衛生局曝「非典型食物中毒」　駁通報慢

▲衛福部食藥署、疾管署防疫醫師、毒物專家、台北市衛生局等共同前往寶林茶室稽查。（圖／王必勝提供）
▲衛福部食藥署、疾管署防疫醫師、毒物專家、台北市衛生局等共同前往寶林茶室稽查。（圖／王必勝提供）

記者呂炯昌／台北報導

台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡、3人重症。針對外界質疑通報慢半拍，北市衛生局今日表示，一開始的時候醫療團隊面對的病人並不是典型的食物中毒案例，排在後面救治，並非醫療團隊沒做事。

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北市衛生局長陳彥元今日下午接受訪問，媒體詢問3月24號接獲通報，當時已經有超過6例了，sop是指6個通報以上才會處理?陳彥元表示在3月20號通報的時候並不是有6例，這一點必須要澄清。3月24號在通報的時候，是新北市衛生局告知有關於食物中毒的案例，因爲這個食物中毒案例曾經在本市寶林用過餐，新北市方面懷疑是不是寶林這邊的食物的狀況。所以北市在接獲通報之後。

陳彥元表示，在第一時間就派稽查人員還有相關的一些食藥科工作人員，到現場去採取一些生物的跡證，包括一些手部的細菌的培養，還有粘板、刀具所使用的跡證，都有採檢。這是在第一時間就去做的事情，而不是如同媒體所說的26號才去做一般的採檢。

陳彥元還原稽查時間表示，衛生局稽查時間，從24號下午就開始，第一次的稽查；再來是1999在24號的晚上有進線，有提到有一個食物中毒的案例，在到達醫院以前死亡。所以衛生局在25號的上午又再去同一家店面再次做一次的稽查跟勒令改善。因爲有跟馬偕醫院這邊密切的聯繫，原來這個病人可能是到院前死亡，而且是酸中毒，當時並沒有做食物中毒的通報。但是因爲他有這樣的一個病史，曾經有就到該家店面去做飲食，所以還是再次的前往稽查、勸他們要立刻改善。

針對外界覺得反應慢半拍，陳彥元澄清說，在24號我們接獲通知，就已經比1999民衆打電話進來陳情，還更早採取行動。在表現上應該是沒有所謂慢半拍，而且我們是很快的就去處理相關的案情。

媒體詢問今天早上新增過世的案例，昨天下午新光才通報衛生局，何時才出現狀況？何時去寶林用餐？陳彥元表示，這個是相當相當罕見的食物中毒的案例，在一開始的時候，醫療團隊面對的病人並不是典型的食物中毒案例，比如說會噁心、會拉肚子、會嘔吐。其實這一類的這幾個病人的表現一開始都不是這樣，所以醫療團隊當然食物中毒的可能性，他就會排在比較後面，他全力的去挽救每一個病人的生命的徵候。

陳彥元說，當衛生局在公告可能有一個食物中毒案例是新北來的時候，有什麼樣的狀況之後，醫療機構突然發現他手裡這一個，目前診斷不明確的病人，看起來似乎就是這一類的案例。所以醫療機構在挽救病人的生命五、六天之後才比較確定，可能疑似是食物中毒，所以做了食物中毒的通報。所以雖然他通報可能有三、五天的一個落差，但是並不表示醫療團隊這個時候沒有做事情，其實都不斷、不斷在治療病人。所以這個是通報的時間點，要必須要有足夠的證據，他才會對衛生局進行通報。也就是爲什麼昨天26號下午才有3個醫院陸續向衛生局通報有相關的案例。

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