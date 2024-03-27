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《淚之女王》金智媛傳接棒韓韶禧　成韓國認證新一代「大勢女星」

▲金智媛（右）在《淚之女王》中表現出色，近期傳出將接下韓韶禧（右）代言的燒酒品牌，成為被品牌認證的新一代「大勢女星」。（圖／翻攝自初飲初樂官網、金智媛IG ）
▲金智媛（右）在《淚之女王》中表現出色，近期傳出將接下韓韶禧（右）代言的燒酒品牌，成為被品牌認證的新一代「大勢女星」。（圖／翻攝自初飲初樂官網、金智媛IG ）

記者張一笙／綜合報導

韓國女星金智媛主演的《淚之女王》開播後屢屢創佳績，目前也登上韓國有線電視tvN史上最高收視率TOP15榜單的第13名。近期傳出金智媛將取代韓韶禧，成為燒酒品牌「初飲初樂」的新代言人，儼然將成為韓國品牌認證的新一代「大勢女星」。

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▲金智媛在《淚之女王》表現出色，儼然將接下新一代「大勢女星」寶座。（圖／翻攝自金智媛IG）
▲金智媛在《淚之女王》表現出色，儼然將接下新一代「大勢女星」寶座。（圖／翻攝自金智媛IG）
由於韓國燒酒與韓國人生活息息相關，因此能夠代言燒酒品牌，通常代表被認證為「大勢女星」，過去秀智、IU、李英愛、Jennie等人都曾為不同廠牌燒酒代言。「初飲初樂」上一任代言人韓韶禧因認愛事件風波爭議不斷，因此她的合約在3月初到期後就不再獲得續約。

▲在韓國代言燒酒，通常都被視為廣告商認證的「大勢女星」。（圖／翻攝自初飲初樂官網、真露官網、9ATO娛樂）
▲在韓國代言燒酒，通常都被視為廣告商認證的「大勢女星」。（圖／翻攝自初飲初樂官網、真露官網、9ATO娛樂）
根據昨（26）日韓國媒體《韓國經濟》報導，韓國樂天旗下（Lotte）七星燒酒品牌「初飲初樂」近期已經敲定全新代言人，將由金智媛接替僅代言一年的韓韶禧，成為新一代的代言人。韓韶禧與過去幾任代言人李孝利、秀智等人相比，合約僅一年十分罕見，不少粉絲推測因為她與柳俊烈的戀情曝光因而導致續約失敗。但也有粉絲推測由於近幾年流行趨勢瞬息萬變，因此品牌方也正在嘗試改變策略改以短期合約，藉以增加品牌曝光度。

▲韓韶禧。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧認愛柳俊烈後，先後丟掉銀行及燒酒品牌2支代言廣告。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
對於金智媛接棒韓韶禧成為全新代言人的消息，樂天七星方面出面解釋：「目前還在討論『初飲初樂』的新代言人，有很多可能性，目前沒辦法確認。 」品牌方對於金智媛接任品牌代言人的消息態度曖昧，並未承認也未否認。

▲《淚之女王》已於昨（9）日首播。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》開播以來創下不少收視紀錄，金智媛（右）及金秀賢（左）也因此獲得不少討論。（圖／Netflix提供）
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