《淚之女王》金智媛傳接棒韓韶禧 成韓國認證新一代「大勢女星」
韓國女星金智媛主演的《淚之女王》開播後屢屢創佳績，目前也登上韓國有線電視tvN史上最高收視率TOP15榜單的第13名。近期傳出金智媛將取代韓韶禧，成為燒酒品牌「初飲初樂」的新代言人，儼然將成為韓國品牌認證的新一代「大勢女星」。
記者張一笙／綜合報導
由於韓國燒酒與韓國人生活息息相關，因此能夠代言燒酒品牌，通常代表被認證為「大勢女星」，過去秀智、IU、李英愛、Jennie等人都曾為不同廠牌燒酒代言。「初飲初樂」上一任代言人韓韶禧因認愛事件風波爭議不斷，因此她的合約在3月初到期後就不再獲得續約。
根據昨（26）日韓國媒體《韓國經濟》報導，韓國樂天旗下（Lotte）七星燒酒品牌「初飲初樂」近期已經敲定全新代言人，將由金智媛接替僅代言一年的韓韶禧，成為新一代的代言人。韓韶禧與過去幾任代言人李孝利、秀智等人相比，合約僅一年十分罕見，不少粉絲推測因為她與柳俊烈的戀情曝光因而導致續約失敗。但也有粉絲推測由於近幾年流行趨勢瞬息萬變，因此品牌方也正在嘗試改變策略改以短期合約，藉以增加品牌曝光度。
對於金智媛接棒韓韶禧成為全新代言人的消息，樂天七星方面出面解釋：「目前還在討論『初飲初樂』的新代言人，有很多可能性，目前沒辦法確認。 」品牌方對於金智媛接任品牌代言人的消息態度曖昧，並未承認也未否認。
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