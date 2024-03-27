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韓韶禧認有很多男密友！「他們女友都不懂」　抱怨畫面瘋傳遭罵翻

▲韓韶禧過去在節目上曾自爆有很多男性朋友，對方女友卻沒辦法理解，引發網友砲轟。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
▲韓韶禧過去在節目上曾自爆有很多男性朋友，對方女友卻沒辦法理解，引發網友砲轟。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女神韓韶禧先前爆出和演員柳俊烈在熱戀中，因男方前女友惠利一句「真有趣」，捲入劈腿疑雲，儘管事後澄清時間並沒有重疊，她過往的一舉一動還是被網友翻出，就有網友找到她兩年前受訪的畫面，當時她自爆有很多男性友人，但對方女友都無法理解。

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▲▼《京城怪物》第二季由朴敘俊（上圖）、韓韶禧續任男女主角。（圖／翻攝自朴敘俊、韓韶禧IG）
▲韓韶禧的劈腿疑雲還在延燒，過往發言被網友挖出。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
韓韶禧當時在節目中表示，「我身邊確實有些男性朋友，他們的女朋友都不能接受男女之間真的有純友誼。」主持人洪京慶也笑虧，「如果男友的女性好友是我的話那就沒問題，但如果是韓韶禧就不行！」開玩笑稱讚是韓韶禧長太漂亮才會引人誤會。

如今這段影片再被翻出，不少網友都痛批韓韶禧太沒有邊界感，沒有想過這些男生女友們的心情，但也有粉絲表示，韓韶禧身邊的朋友大多是女性，認為不應該斷章取義，直接斷定韓韶禧是沒有邊界感的人，意外再度掀起熱烈討論。

▲韓韶禧在節目上認了自己有很多男性朋友。（圖／翻攝自X）
▲韓韶禧在節目上認了自己有很多男性朋友。（圖／翻攝自X）
事實上，韓韶禧才被網友發現，她前陣子上網路節目提及自己考上法國的大學，但前往留學前需要附上6000萬韓元（約142萬台幣）的財力證明，她為了要湊齊這筆錢進入演藝圈，卻放棄了留學夢。有法國留學生打臉韓韶禧的說法，前往法國一年的簽證，財力證明只需要960萬韓元（約22.8萬台幣），當時也曾引發爭議。

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