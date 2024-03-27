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香港基本法23條生效　賴清德：營造小警總、引起外商疑慮

▲賴清德指出，香港基本法23條在港人心中，營造「不知道底線在哪」的小警總，也引發許多外商的疑慮。（圖／ 民進黨臉書）
▲賴清德指出，香港基本法23條在港人心中，營造「不知道底線在哪」的小警總，也引發許多外商的疑慮。（圖／ 民進黨臉書）

記者陳佩君／台北報導

香港基本法23條立法生效，國際質疑立法將更限縮香港人民的自由與人權。對此，民進黨主席賴清德今（27）日在中常會表示，該法在港人心中，營造「不知道底線在哪」的小警總，也引發許多外商的疑慮，更加彰顯「友善可信賴」供應鏈特質的重要性。

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民進黨今天舉行中常會，據轉述，賴清德說，上週他啟動信賴產業參訪迄今，已經走訪半導體、無人機、軍工、ICT與人工智慧、資安與旅遊的新創企業等產業，不僅獲得熱烈回響，也從參訪、交流中獲益良多。

賴清德提到，台灣在許多產業鏈中，都擁有關鍵技術與優勢，但台灣正在經歷一個「典範快速轉移」的時代，許多原本可以運行好幾年的技術和模式，在當前可能數個月、甚至數週就不再適用了。

賴清德指出，政府一定要積極、即時的聽取產業的需求，並調整服務的彈性和深度，才能做企業的後盾、當協助市場、鼓勵創新的「看的見的手」；他提到，台灣許多關鍵供應鏈的信賴產業，充滿創意、而且前景看好，如何協助他們加強既有優勢、鼓勵新創發展、進一步進軍海外市場，打入友善可信賴的供應鏈，是政府要來努力的方向。

此外，賴清德表示，上週六香港基本法23條正式生效，持續在港人心中，營造「不知道底線在哪」的小警總，也引發許多外商的疑慮，這更加彰顯「友善可信賴」的供應鏈特質的重要性，在未來這份重要性會越來越強化。

賴清德進一步說，這也充分說明，民主自由與法治人權的價值，不僅只是理念和價值觀，也更可以是產業發展的必要條件、是台灣吸引外資的重要基礎，「我們必須要繼續努力」。

另，會中也通過第21屆全國黨員代表選舉時程，即4月1日發布選舉公告；4月15日至19日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；4月23日前各黨部召開執委會審查各黨部全代候選人資格；4月24日召開中執會審查原住民族全代候選人資格；4月25日抽籤；5月26日辦理黨員投票；5月29日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。
 
2024第21屆全國黨員代表選舉各縣市暨直屬黨部選出之代表應選309席，依規定單一性別在應選名額總數中每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為77席。

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