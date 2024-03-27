「寶林茶室」食安釀2例死亡！百貨每日清潔SOP曝光：需要盡快釐清

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業者近一步透露，百貨餐廳每日清潔消毒是基本的流程，像是早上開店前，廚房跟碗盤都會清潔一次，閉店也會再清潔一次，若餐廳中間有休息時間，也會將桌子、碗盤二度清潔，百貨也會針對環境清潔進行定期稽查。
他表示，「像是我們公司引進新餐飲品牌時，就會進行深度篩選，善盡監督義務，像是前陣子有調味料出現食安危機，也會立即請每家餐飲廠商出示供應商資料，若發現有使用則會立即下架，且上新菜色也需要提供食材來源資料，並且神秘客每3個月到半前就會抽查一次餐廳狀況」。
當百貨發生食安問題，處理的SOP會請餐廳主管來說明原因並協助調查，衛生局、警方也會來做最後確認，造成客人損失的方面會由品牌去處理，百貨可能會依造合約解約，甚至是影響商譽進行求償，不過仍是要依造實際情況而定，各個不同的百貨體系也有不同的處理流程。
據了解，台北地檢署檢察官，會同台北市刑大及信義警分局，前往寶林茶室A13分店進行蒐證，查扣食材進出貨單、案發前後的店內監視器畫面等證物，目前食材採驗及患者檢體比對鑑識工作，尚在進行中未出爐，因此案情還需再釐清，檢警帶回負責人、經理、廚師等4人，依涉嫌《食品安全衛生管理法》約談到案。
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