寶林茶室釀2死2命危！醫驚揭恐是「炒飯症候群」　炒過也殺不死

「寶林茶室」食安釀2例死亡！百貨每日清潔SOP曝光：需要盡快釐清

▲遠百信義A13的寶林茶室驚爆食材中毒，截至今（27）日已累積2死亡案例，原因仍待調查中。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的寶林茶室驚爆食材中毒，截至今（27）日已累積2死亡案例，原因仍待調查中。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

知名素食餐廳「寶林茶室」驚爆食材中毒，截至今（27）日已累積2死亡案例，原因仍待調查中。不具名百貨業者公開百貨餐飲每日清潔SOP，更直言這是道義責任，透露目前百貨內餐飲業者也人心惶惶，進貨食材更加嚴格外，也都會全面提供證明文件，他也直言，配合警方調查，儘快把事情釐清，是對消費者比較好的作法。

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百貨內部不具名業者表示，百貨對於餐飲業者每日都會有固定的食安監測流程，包括開店前請幹部檢查食材、廚房衛生整潔度，若是有問題就會開警示單、罰單，若是沒有改善甚至會直接解約、更換廠商。總體來說百貨要有信譽、善盡食安監督，這是道義責任。

業者近一步透露，百貨餐廳每日清潔消毒是基本的流程，像是早上開店前，廚房跟碗盤都會清潔一次，閉店也會再清潔一次，若餐廳中間有休息時間，也會將桌子、碗盤二度清潔，百貨也會針對環境清潔進行定期稽查。

他表示，「像是我們公司引進新餐飲品牌時，就會進行深度篩選，善盡監督義務，像是前陣子有調味料出現食安危機，也會立即請每家餐飲廠商出示供應商資料，若發現有使用則會立即下架，且上新菜色也需要提供食材來源資料，並且神秘客每3個月到半前就會抽查一次餐廳狀況」。

當百貨發生食安問題，處理的SOP會請餐廳主管來說明原因並協助調查，衛生局、警方也會來做最後確認，造成客人損失的方面會由品牌去處理，百貨可能會依造合約解約，甚至是影響商譽進行求償，不過仍是要依造實際情況而定，各個不同的百貨體系也有不同的處理流程。

據了解，台北地檢署檢察官，會同台北市刑大及信義警分局，前往寶林茶室A13分店進行蒐證，查扣食材進出貨單、案發前後的店內監視器畫面等證物，目前食材採驗及患者檢體比對鑑識工作，尚在進行中未出爐，因此案情還需再釐清，檢警帶回負責人、經理、廚師等4人，依涉嫌《食品安全衛生管理法》約談到案。

▲台北市衛生局表示，在接獲通報後，第一時間便派稽查人員前往寶林茶室採檢生物跡證調查，絕無慢半拍。(北市衛生局提供)
▲台北市衛生局表示，在接獲通報後，第一時間便派稽查人員前往寶林茶室採檢生物跡證調查。(圖／北市衛生局提供)

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