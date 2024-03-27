MLB開季分析／道奇宇宙強！狂簽大谷、山本　被看好稱霸國聯西區

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自 2013 年以來，道奇隊一直是國聯西區的霸主，近11年一共拿下10座分區冠軍，包括3座國家聯盟冠軍，並且在2020年贏得隊史第6座世界大賽冠軍。為了不讓霸主地位受到威脅，道奇在休賽季大肆補強，再次擦亮「西岸邪惡帝國」的招牌。
道奇隊首先補進當今棒壇最佳球員、上季美聯MVP大谷翔平，並簽下一張破紀錄的10年7億美元合約，且合約中有多達6.8億美元採「延遲支付」，使得道奇有額外的預算空間繼續補強，因此道奇又簽下日本王牌投手山本由伸，以及重砲手 Teoscar Hernández。
不僅如此，道奇隊透過交易，從光芒隊換來火球男Tyler Glasnow，同時簽下救援投手Ryan Brasier來加強牛棚深度。另外，王牌左投Clayton Kershaw和工具人Kiké Hernández也都回歸道奇。
道奇野手陣容依然堅強，Mookie Betts與Freddie Freeman、大谷翔平將組成MVP連線，捕手Will Smith也在上季首次入選明星賽，三壘手Max Muncy則在去年創下職業生涯最佳的105分打點。若無意外，道奇隊依舊會是國聯西區的霸主，也是世界大賽冠軍的大熱門，能否替大谷一圓冠軍夢值得期待。
亞利桑那響尾蛇：
上個賽季亞利桑那響尾蛇睽違6年首次進入季後賽，特別是經歷連續三個低迷的賽季之後，響尾蛇不僅打進季後賽，還奇蹟般的闖入世界大賽，先後淘汰釀酒人、道奇和費城人，贏得了隊史上第二座國聯冠軍。
響尾蛇陣中擁有國聯新人王Corbin Carroll、二壘手 Ketel Marte（國聯冠軍賽 MVP）、一壘手 Christian Walker、左外野手 Lourdes Gurriel Jr.、捕手 Gabriel Moreno，以及休賽期加盟的 Joc Pederson 和 Eugenio Suárez 等球員，將為打線挹注火力。
在投手方面，Zac Gallen 和 Merrill Kelly在先發輪值表現出色，而新加盟的左投 Eduardo Rodriguez 在各項數據上都創下了職業生涯新高。Brandon Pfaadt 在季後賽中的表現尤其亮眼，幫助球隊在關鍵時刻取得勝利。
牛棚方面，Ryan Thompson、Kevin Ginkel 和 Paul Sewald 的出色表現幫助球隊在季後賽中壓制對手攻勢。亞利桑那響尾蛇隊已經嘗到了季後賽成功的滋味，不會滿足只有一年的成功，今年還是很有機會再次闖進季後賽。
聖地牙哥教士隊：
在2022年打進國聯冠軍賽後，聖地牙哥教士隊帶著外界的高度期望進入2023賽季，但最終只贏得82場比賽，結束令人失望的賽季。經歷一個遺憾的賽季，外界對於教士隊的期待感有所降低，不過Fernando Tatis Jr. 、Manny Machado、Xander Bogaerts和韓籍強打金河成依舊是球隊的看點。
此外，教士大物游擊手Jackson Merrill在春訓表現傑出，預計將在本賽季從大聯盟出發，進一步增強打線火力，以及增加球隊調度靈活性。
然而，相較於野手陣容，聖地牙哥的投手陣容經歷了重大變動後，將面臨挑戰，包括終結者Josh Hader和先發投手Blake Snell、Michael Wacha和Seth Lugo的離隊。由日籍強投達比修有和Joe Musgrove領銜的先發輪值，以及從Juan Soto交易中獲得的球員，將需要填補這些空缺。
教士牛棚也將迎來變化，替代終結者Hader的人選，包括松井裕樹、Robert Suarez和Wandy Peralta。儘管期望較低，但教士隊仍有潛力在本賽季中創造驚喜。
舊金山巨人隊：
舊金山巨人隊在過去五年大多表現平平，2024年巨人軍似乎也是「中游水平」，但他們在休賽季有幾筆重要補強，簽下韓國強打「風之孫」李政厚及Jorge Soler。李政厚在KBO韓國職棒出色表現讓他備受矚目，而Soler則有單季逼近50轟的潛力，兩人將在進攻端扮演關鍵角色。
在投手方面，Logan Webb過去三年一直是聯盟中最可靠的投手之一，而巨人頂級新秀Kyle Harrison也希望能在大聯盟證明自己。由於Alex Cobb和Robbie Ray因傷可能缺席開季，原本是終結者的Jordan Hicks預計將轉為先發投手。此外，牛棚將依靠Camilo Doval，以及Tyler Rogers和Taylor Rogers這對雙胞胎火球男。儘管外界對巨人隊的預期不高，但他們還是有可能在新賽季中創造驚喜。
科羅拉多洛磯隊：
過去五個賽季，科羅拉多洛磯隊的表現其差無比，沒有一年能夠贏超過75場比賽，今年看來也難逃分區墊底的命運。洛磯球隊核心主力Kris Bryant近年一直遭遇傷病困擾，沒有打出符合預期的成績，洛磯球迷都在期待Bryant復甦，而Charlie Blackmon和Ryan McMahon也是洛磯主要火力輸出。
然而，洛磯隊的投手陣容面臨嚴峻挑戰，上賽季多數先發投手防禦率接近或超過5，實在是慘不忍睹，牛棚方面也缺乏亮點，Justin Lawrence是少數可靠的投手之一。鑒於洛磯貧乏的投手陣容，以及球隊近年來低迷戰績，很難對洛磯有特別的期待。
整體戰力評估、總結
國聯西區競爭激烈，洛杉磯道奇隊重磅網羅日籍二刀流大谷翔平、日本最強王牌山本由伸，顯露出強烈的爭冠決心。亞利桑那響尾蛇憑核心球員和強化投手，新賽季還是很有機會一拚。聖地牙哥教士隊期待重新振作，但面臨投手陣容變動的挑戰，至於舊金山巨人則尋求突破，努力擺脫中游球隊，而科羅拉多洛磯很可能是一支在賽季初就被淘汰的球隊。
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