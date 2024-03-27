寶林茶室釀2死！網友驚百貨吃東西死亡：「只有我覺得很嚴重嗎」

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今日又再有醫院接獲通報，馬偕有名40歲女性病患，在3/19食用泰式炒河粉後，到院肝腎衰竭陷入昏迷，加護病房救治後，已較前2日穩定，但仍未脫離危險期。而北醫也在今日稍早通報，該名個案已在ICU多天，到急診看診時突然倒下，病情進展快速，而直接送到加護病房搶救。該院醫生透露。在昨日事件曝光後，詢問家屬才披露該病患曾到寶林茶室用餐。此外，今日稍早也再新增1名死亡病例，累計已經有2名死亡病例，3例病危。
對此，有網友於今日凌晨在批踢踢發文提問表示，「台北市信義區欸，台北市百貨公司的頂級戰區欸，不是單純的上吐下瀉而已，已經死了1個人，還有人重症進ICU，這真的是食物中毒嗎？還是有人下毒啊？」，並直說「在百貨公司吃東西吃到死亡到底是X小？只有我覺得很嚴重嗎？」此文一出掀起網友討論。
有網友認為「台灣食安不意外」，也有人認為「都是個案，自己運氣不好，沒辦法咯」，但也有網友認為「很嚴重啊，而且根本不知道怎麼防」、「外食貴就算了，還會吃死人」、「跟上次高雄某家冰一樣很嚴重啊，最後大概也只是停業罰錢，還沒查出毒因算是蠻可怕」、「要到吃死人 感覺很誇張 很扯...」。還有網友提到去年的食腦蟲事件，「新聞那麼大，最後有人在乎嗎？」。
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