寶林茶室釀2死！網友驚百貨吃東西死亡：「只有我覺得很嚴重嗎」

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉，已有2名死亡、3名病危，主要症狀多為肝衰竭。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉，已有2名死亡、3名病危，主要症狀多為肝衰竭。（圖／記者張勵德攝）

記者魏妤庭／台北報導

遠百信義A13知名餐廳寶林茶室爆出疑似食物中毒個案，目前已有8例通報個案，有2人死亡3例病危，消息一出，也讓不少民眾感到恐慌，就有網友嚇問「在百貨公司吃東西吃到死亡，只有我覺得很嚴重嗎？」，發文一出引發網友熱議。

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北市衛生局在3/26起就接獲多起醫院通報，包含三軍總醫院通報30歲男吃完素食炒粿後噁心、嘔吐，診斷為急性肝炎，目前住在一般病房。北醫通報40歲男3/21吃滑蛋河粉後嘔吐、倦怠，目前使用葉克膜住加護病房。新光醫院通報66歲男在3/19吃下素食粿條後，出現腹瀉、虛弱及倦怠症狀，住院後病況急轉直下，使用葉克膜搶救住在加護病房，但同行友人無症狀。

今日又再有醫院接獲通報，馬偕有名40歲女性病患，在3/19食用泰式炒河粉後，到院肝腎衰竭陷入昏迷，加護病房救治後，已較前2日穩定，但仍未脫離危險期。而北醫也在今日稍早通報，該名個案已在ICU多天，到急診看診時突然倒下，病情進展快速，而直接送到加護病房搶救。該院醫生透露。在昨日事件曝光後，詢問家屬才披露該病患曾到寶林茶室用餐。此外，今日稍早也再新增1名死亡病例，累計已經有2名死亡病例，3例病危。

對此，有網友於今日凌晨在批踢踢發文提問表示，「台北市信義區欸，台北市百貨公司的頂級戰區欸，不是單純的上吐下瀉而已，已經死了1個人，還有人重症進ICU，這真的是食物中毒嗎？還是有人下毒啊？」，並直說「在百貨公司吃東西吃到死亡到底是X小？只有我覺得很嚴重嗎？」此文一出掀起網友討論。

有網友認為「台灣食安不意外」，也有人認為「都是個案，自己運氣不好，沒辦法咯」，但也有網友認為「很嚴重啊，而且根本不知道怎麼防」、「外食貴就算了，還會吃死人」、「跟上次高雄某家冰一樣很嚴重啊，最後大概也只是停業罰錢，還沒查出毒因算是蠻可怕」、「要到吃死人 感覺很誇張 很扯...」。還有網友提到去年的食腦蟲事件，「新聞那麼大，最後有人在乎嗎？」。

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