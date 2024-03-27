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品牌力+產品力磁吸科技人 「精銳WORLD」半年銷售破8成

▲台積電擴廠效應發酵，精銳建設在中科特區推新案「精銳WORLD」，受到科技人及高端置產族青睞，半年銷售破8成，（圖／記者金武鳳攝，2024.3.27)
▲台積電擴廠效應發酵，精銳建設在中科特區推新案「精銳WORLD」，受到科技人及高端置產族青睞，半年銷售破8成，（圖／記者金武鳳攝，2024.3.27)

記者金武鳯/台中報導

台積電擴廠效應大發酵！中科二期即將於今年交地給台積電擴廠使用，外界推測屆時引進的將是最先進製程，讓中科周遭房市熱度再加溫。以擅長打造大基地、大花園社區的品牌建商精銳建設為例，繼成功在中科特區推出「精銳闊」後，今年續推的新案「精銳WORLD」，受到科技人及高端置產族青睞，首季銷售已破8成，成交價站穩5字頭，成績超亮眼。

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精銳建設相當看好中科特區區域優勢，3年前率先搶進「中部科學工業園區台中基地附近特定區」（簡稱中科特區），成功推出「精銳闊」一案後，今年續推新案「精銳WORLD」，以25層超高地標宅、全景視野、超高綠覆搶市，很快就吸引嚮往質感生活的科技人目光。去年11月進場後，目前實登已揭露103筆成交，銷售突破8成，其中5成是科技人，成交價落在48萬至57萬元間，再創區域新高價。

精銳建設採全街廓開發「精銳闊」、「精銳WORLD」兩建案，基地相加共6800坪，包含雙公園、三花園，總計留下超過5800坪綠地花園，又巧佔至高視野，讓社區住戶不只在家就能欣賞全市夜景，向西還能遠眺海景，下樓則是超大面積綠意，住家彷如就在公園中，是中科生活圈最美的花園景觀宅。

「精銳WORLD」產品規劃35、39坪，均質三房，全案2,500坪大基地開發僅蓋一棟建築物，保留約2,200坪森林花園，建築密度僅12％，再次以超低建蔽率、超高綠覆率的花園生活和高度視野，震撼中科房市。至於產品規劃是純三房，採輕裝修交屋，配備有大金冷氣、全熱交換機等，讓忙碌科技族群不用費心煩惱裝修事宜，此項優勢除吸引科技人買單外，也吸引台中西、南屯高質感客群青睞。

「精銳WORLD」專案經理涂凱迪分析，已購客群大約有5成為科技人，科技人主要看中社區與中科園區的超近距離，而且交通動線並非在主幹道上，可以有效避開上下班塞車狀況。除了聚焦地段優勢外，由於交通路網暢通，又有西屯中科、東海兩大商圈，學區、商場、醫療院所、生活機能應有盡有，且能全方面供給生活所需，種種優勢讓自住客、置產族對於區域發展、增值潛力也寄予厚望。

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