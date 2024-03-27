小林製藥紅麴風暴延燒！增至「2死、106住院」　死者「腎臟受損」

米酵菌酸奪命難分辨！莫三比克曾爆75人死亡　當局花近1年才查出

▲寶林茶室食安風波被認為與「米酵菌酸」致命有關，而莫三比克在2015年一場葬禮上爆發大規模中毒事件，造成 75 人死亡，也被發現與這類致死污染有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲寶林茶室食安風波被認為與「米酵菌酸」致命有關，而莫三比克在2015年一場葬禮上爆發大規模中毒事件，造成 75 人死亡，也被發現與這類致死污染有關。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，截至今（27）已有2死、2重症，有醫師懷疑可能是粿條中的「米酵菌酸」毒素所致；米酵菌酸在東非國家莫三比克也曾發生過大規模中毒事件，當時造成75人死亡，200人住院，當局更花了將近一年時間才找到中毒真相。

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日前有民眾在百貨用餐後出現身體不適，累計至今已有2死2重症，有醫師指出，很可能是「米酵菌酸」讓細胞無法呼吸而致死，衛福部已將此案視為重大食安事件，正展開全面調查。在2015年，東非國家莫三比克也傳出一起與米酵菌酸有關的小米啤酒中毒事件，起初官方將中毒原因歸因到啤酒內摻混了鱷魚膽汁，但在將近一年的調查後才發現中毒的原因是細菌汙染造成的食品中毒。

根據《衛報》、《莫三比克電台》在2015年1月的報導指出，該國西部太特省的齊迪馬和桑噶村（Songa）舉行的一場葬禮過後，傳出至少69人死亡、196人緊急送院治療的大規模中毒事件。根據當局衛生單位調查，中毒者皆飲用了莫三比克傳統的自製小米啤酒（Pombe），事件爆發後，當地醫院擠滿了前來就醫的患者，許多人出現了嚴重的腹瀉和肌肉疼痛等症狀。

在政府宣布了為期三天的哀悼以紀念逝者後，下令衛生局展開調查，調查人員起初認為中毒事件就和飲料中摻入了鱷魚膽汁有關，地方衛生官員阿爾貝蒂尼（Alex Albertini）就曾告訴莫三比克廣播電台，「鱷魚膽汁中毒在該地區很常見。」

在非洲某些傳統習俗，當鱷魚被殺死之後，人們必須立即取出其膽囊並在眾人面前將之埋葬，避免膽汁被用作毒藥。官員們認為，這些啤酒一定是在哀悼者聚集時被下了毒，然而警方的調查卻始終未能找到製造飲料的木桶的下落，這使破案工作變得更加困難。

▲寶林茶室食安風波被認為與「米酵菌酸」致命有關，而莫三比克在2015年一場葬禮上爆發大規模中毒事件，造成 75 人死亡，也被發現與這類致死污染有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫三比克地方衛生官員採集自製啤酒樣本。（圖／美聯社／達志影像）
然而，《富比士》一篇文章引述相關研究卻認為，造成中毒的原因應該和鱷魚膽汁無關，而是與釀造啤酒加入的原料有關，當局隨後也將血液和飲料樣本送往首都馬普托的實驗室進行檢測，並在該年11月由莫三比克國家衛生研究所（INS）主任賈努（Ilesh Janu）帶領的研究小組公布調查結果。

在該次調查排除了此次大規模中毒事件是故意下毒犯罪的假設，報告認為事件原因是和利用小米、玉米等原料釀成的自製小米啤酒當中，出現唐菖蒲伯克氏菌產生的米酵菌酸中毒污染，認為死者飲用的自釀啤酒便是由被這種細菌污染的玉米粉釀成，這才導致這樁死亡事件。

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