米酵菌酸奪命難分辨！莫三比克曾爆75人死亡　當局花近1年才查出

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根據《衛報》、《莫三比克電台》在2015年1月的報導指出，該國西部太特省的齊迪馬和桑噶村（Songa）舉行的一場葬禮過後，傳出至少69人死亡、196人緊急送院治療的大規模中毒事件。根據當局衛生單位調查，中毒者皆飲用了莫三比克傳統的自製小米啤酒（Pombe），事件爆發後，當地醫院擠滿了前來就醫的患者，許多人出現了嚴重的腹瀉和肌肉疼痛等症狀。
在政府宣布了為期三天的哀悼以紀念逝者後，下令衛生局展開調查，調查人員起初認為中毒事件就和飲料中摻入了鱷魚膽汁有關，地方衛生官員阿爾貝蒂尼（Alex Albertini）就曾告訴莫三比克廣播電台，「鱷魚膽汁中毒在該地區很常見。」
在非洲某些傳統習俗，當鱷魚被殺死之後，人們必須立即取出其膽囊並在眾人面前將之埋葬，避免膽汁被用作毒藥。官員們認為，這些啤酒一定是在哀悼者聚集時被下了毒，然而警方的調查卻始終未能找到製造飲料的木桶的下落，這使破案工作變得更加困難。
然而，《富比士》一篇文章引述相關研究卻認為，造成中毒的原因應該和鱷魚膽汁無關，而是與釀造啤酒加入的原料有關，當局隨後也將血液和飲料樣本送往首都馬普托的實驗室進行檢測，並在該年11月由莫三比克國家衛生研究所（INS）主任賈努（Ilesh Janu）帶領的研究小組公布調查結果。
在該次調查排除了此次大規模中毒事件是故意下毒犯罪的假設，報告認為事件原因是和利用小米、玉米等原料釀成的自製小米啤酒當中，出現唐菖蒲伯克氏菌產生的米酵菌酸中毒污染，認為死者飲用的自釀啤酒便是由被這種細菌污染的玉米粉釀成，這才導致這樁死亡事件。