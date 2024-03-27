00940掀ETF熱！金管會示警非穩賺不賠　更非定存替代品有3大風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅如此，ETF也有折溢價風險，主要是ETF與一般基金交易方式不同，有初級市場淨值和次級市場市價差異產生的折溢價情形，買到高溢價ETF的投資人就可能因溢價收斂而造成虧損。
同時，ETF也有集中度風險，由於ETF集中投資於特定產業而衍生的集中度風險，特定產業可能因產業的循環週期或其他因素導致價格劇烈波動，而使ETF價格受到影響。
此外，金管會提到，若訴求為高配息頻率ETF，可能須承擔較高的交易及配息成本，且配息情形係由經理公司依據實際基金收益情況，決定是否分配收益以及決定當次分配金額，故每次分配金額並非一定相同，因此投資人可能承受配息金額波動的風險。
金管會表示，ETF相關投資風險已於基金公開說明書中揭露，投資人申購ETF前宜詳細閱讀基金公開說明書，謹慎思考自身投資需求與風險承受能力，並充分了解ETF的風險及特性。ETF相關資訊可至投信公司、台灣證券交易所、櫃買中心、公開資訊觀測站、基本市況報導網站等網站查詢。
金管會也提醒投資人，注意基金包括ETF投資有賺有賠，任何投資均有風險，希望投資人養成正確理財觀念，考量自身能力，且充分評估基金投資特性與風險再進行適度理財。此外，近期網路上出現借款投資或將持有之ETF質借再投資等相關資訊，金管會提醒投資人應審慎評估自身償還貸款的能力，並避免過度擴張信用而承擔過高的風險，甚至導致無力償還債務。
金管會並強調，將審慎中立監理ETF市場，持續強化資訊揭露透明及完整度，加強業者廣告行銷等銷售規範，並請證交所及櫃買中心建立相關風險監控機制，促進ETF市場健全發展並保障投資人權益。