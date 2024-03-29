內幕／卓榮泰接閣揆呼聲高！黨內曝3優勢　聞「卓院長」他笑回3字

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大選過後國會生態今非昔比，上任初期首要任務就是要守住政局，萬事求穩，想當然首任閣揆將成為在野箭靶。據悉賴清德曾徵詢親信陳建仁留任一事，而親信對於續留溫暖堅韌內閣皆給予高度肯定，但唯有總統蔡英文出馬才有續留的機會，此舉不僅尊英，更是鞏固蔡英文在政壇的影響力。
但陳建仁已多次表態將與蔡英文共進退，無論是蔡賴出馬都不接受慰留，將回到學術界繼續研究。而近來傳出卓榮泰接棒呼聲高，據悉近期出席春酒餐敘，與會包括黨內要角、國策顧問、部會次長與地方賢士，眾人一見到卓榮泰拱喊「卓院長」，卓則笑回「練肖話」。
有黨內人士分析，綜觀現今國會生態進入戰國時代，第一任院長必將是燙手山芋，回想過往案例，首任閣揆黯然下台歷歷在目，絕非對未來有深遠目標政治人物的首選；其次，卓榮泰被譽為黨內「中生代大師兄」，身段柔軟且協調能力強，在2018年民進黨九合一選舉大敗之際，獲跨派系支持接任黨魁，若當任閣揆勢必同為各派系能接受的人選。
另回顧賴清德擔任行政院長期間，卓榮泰則為行政院秘書長，而在2019年的英賴之爭後，時任主席卓榮泰居中協調，與賴清德建立深厚互信基礎，在大選期間更擔任賴清德競選團隊總督導，顯見對於賴清德的重要性。
卓榮泰在黨內的評價如同「大師兄」綽號般低調幹練，從政資歷豐富，曾跟隨前行政院長謝長廷、前總統陳水扁的他，過去在「長扁之爭」、「長昌配」都扮演重要的協調關鍵角色，見過各種大風大浪，2020年卸任黨主席離開政壇投身公益，每當有府院黨人事佈局，「卓榮泰」3字屢被點名，本次是否成真答案即將揭曉。