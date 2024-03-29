更新／寶林食物中毒案！負責人、店長列被告　越籍代班廚師遭移送

內幕／卓榮泰接閣揆呼聲高！黨內曝3優勢　聞「卓院長」他笑回3字

▲在黨內被譽為「大師兄」的卓榮泰，接任閣揆有3項優勢，日前出席餐敘更被眾人拱喊「卓院長」。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）
▲在黨內被譽為「大師兄」的卓榮泰，接任閣揆有3項優勢，日前出席餐敘更被眾人拱喊「卓院長」。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

記者陳威叡／台北報導

總統當選人賴清德520上任在即，各界關注內閣動態，外傳總統府秘書長林佳龍、文化部前部長鄭麗君與民進黨前主席卓榮泰與屏東縣前縣長潘孟安，皆有望接任閣揆。據悉，卓榮泰日前出席同鄉會餐敘，與黨內要角、國策顧問、部會次長等人餐敘，眾人拱喊「卓院長」，卓榮泰則笑回「練肖話」。有黨內人士分析，卓榮泰接任閣揆有跡可循，首先國會生態不若以往，第一任閣揆想必是燙手山芋，其次是各派系都能接受的人選，最重要的是與賴有深厚的互信基礎，「卓院長」絕非癡人說夢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024大選落幕，賴清德拿下4成選票勝選，而其首任閣揆更成為外界注目焦點，包括輔選有功的屏東縣前縣長潘孟安、競選團隊國政顧問團召集人鄭麗君、總統府秘書長林佳龍與前主席卓榮泰，都是被討論的人選。

大選過後國會生態今非昔比，上任初期首要任務就是要守住政局，萬事求穩，想當然首任閣揆將成為在野箭靶。據悉賴清德曾徵詢親信陳建仁留任一事，而親信對於續留溫暖堅韌內閣皆給予高度肯定，但唯有總統蔡英文出馬才有續留的機會，此舉不僅尊英，更是鞏固蔡英文在政壇的影響力。

但陳建仁已多次表態將與蔡英文共進退，無論是蔡賴出馬都不接受慰留，將回到學術界繼續研究。而近來傳出卓榮泰接棒呼聲高，據悉近期出席春酒餐敘，與會包括黨內要角、國策顧問、部會次長與地方賢士，眾人一見到卓榮泰拱喊「卓院長」，卓則笑回「練肖話」。

有黨內人士分析，綜觀現今國會生態進入戰國時代，第一任院長必將是燙手山芋，回想過往案例，首任閣揆黯然下台歷歷在目，絕非對未來有深遠目標政治人物的首選；其次，卓榮泰被譽為黨內「中生代大師兄」，身段柔軟且協調能力強，在2018年民進黨九合一選舉大敗之際，獲跨派系支持接任黨魁，若當任閣揆勢必同為各派系能接受的人選。

另回顧賴清德擔任行政院長期間，卓榮泰則為行政院秘書長，而在2019年的英賴之爭後，時任主席卓榮泰居中協調，與賴清德建立深厚互信基礎，在大選期間更擔任賴清德競選團隊總督導，顯見對於賴清德的重要性。

卓榮泰在黨內的評價如同「大師兄」綽號般低調幹練，從政資歷豐富，曾跟隨前行政院長謝長廷、前總統陳水扁的他，過去在「長扁之爭」、「長昌配」都扮演重要的協調關鍵角色，見過各種大風大浪，2020年卸任黨主席離開政壇投身公益，每當有府院黨人事佈局，「卓榮泰」3字屢被點名，本次是否成真答案即將揭曉。

賴清德閣揆點兵3人呼聲高　綠委評：同時具備4特質

內閣點將／賴清德新閣揆？沈榮津呼聲高　國防部長520後恐下台

潘孟安任首任閣揆？黃暐瀚分析兩評比數據拉滿　周春米這樣回

賴清德屬意慰留續任閣揆？陳建仁：講好到520跟蔡同進退

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞