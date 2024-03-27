習近平會見美國商界領袖！高通、FedEX出席 欲吸引外資重返中國
中國國家主席習近平今（27）日在北京人民大會堂與參加「中國發展高層論壇」的美國工商界和學術界代表會面，包括黑石（Blackstone）、聯邦快遞（FedEX）、高通（Qualcomm）等美國企業的執行長，習近平表示，希望中美兩國各界人士多來往、多交流；求大同、存小異，建立更多的共識。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，習近平與商界領袖和學界代表會面，是由美國保險公司丘博（Chubb）的執行長格林伯格（Evan Greenberg）提議，會談並非中國發展高層論壇原定行程，而是臨時新增。
根據《彭博社》報導，在收到與習近平會談的邀請後，許多美國商界領袖重新調整其行程，但也有些受邀人士婉拒出席，稱已有既定行程無法更改。
根據《央視》報導，習近平表示所謂「中美你中有我、我中有你」就是通過交流合作，最後交融，希望兩國各界人士多來往、多交流；求大同、存小異，建立更多的共識。習近平還強調，中美關係史是「一部兩國人民友好交往的歷史」，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。
《路透社》報導分析，習近平向海外投資者公開示好，試圖吸引外資重返中國，會談大約持續了90分鐘，不過北京近來在國安議題上的法規收緊，仍然讓許多外企擔憂不知何時會踩到北京的紅線而遭受制裁。