寶林食物中毒2死！患者曝「炒粿條有酸味」 新北衛生局查供應商
遠百信義A13寶林茶室食物中毒事件擴大，至今已累計2死3命危，而通報的11人中就有9人吃下炒粿條後出現腹瀉等食物中毒症狀。新北市衛生局指出，有個案反映「炒粿條吃起來有酸味」，因此新北市衛生局跟保七總隊前往負責出貨給寶林茶室，位於新北市的粿仔條食品廠稽查，為確保民眾食品安全，已責令業者預防性暫停製作及販售粄條食品，並主動通知下游自主下架回收。
記者孫唯容／綜合報導
新北市衛生局表示，今日會同食藥署進行查核，目前已知粿條主要販售給3家中盤商，並販售至4家餐飲場所，另有少量供應給約10家販賣業，僅有信義A13寶林茶室反應粿條異常，未有其他業者反映異常客訴。不過，衛生局為求周妥，現場抽驗相關原料及粄條成品送本局及食藥署檢驗，依檢驗項目不同檢驗約7至14天，後續依檢驗結果依法處辦。
新北市衛生局說明，本案因有患者反映食用之炒粿條有酸味，所以無法排除為餐飲業者現場食材保存不當或交叉汙染，或其他因素所致，為確保民眾食品安全，已責令業者預防性暫停製作及販售粄條食品，並主動通知下游自主下架回收，新北市衛生局全力配合相關調查以釐清案情。
新北市衛生局呼籲，民眾近期如有到該地點用餐並出現身體不適症狀，請通報衛生局並盡速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。