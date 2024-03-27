華裔女律師投身美國大選！是Google創辦人前妻 曾跟馬斯克傳緋聞
今年美國總統大選再度上演現任總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）的二次對決，不過，獨立參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的聲勢漸長也為選戰投下變數。小羅伯特甘迺迪今（27）日宣布自己的副總統搭擋，是華裔矽谷女律師夏納翰（Nicole Shanahan），夏納翰雖是政治素人，但頗為知名，她是Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的前妻，也曾與美國富豪馬斯克（Elon Musk）傳過緋聞。
記者倪浩軒/綜合報導
小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）姪子，出身於美國政治名門。小羅伯特甘迺迪放棄以民主黨人身分和拜登在民主黨初選競爭，而以獨立參選人的身份投入美國大選，對於厭倦「川拜重賽」的美國民眾以及反建制派來說，具有一定的吸引力。
根據《BBC》報導，小羅伯特甘迺迪今日宣布夏納翰為自己的競選搭擋，並稱夏納翰是「一位律師、一位傑出的科學家、專業人士，一位勇敢的媽媽」。
夏納翰則說自己一直是民主黨的長期捐助者，但如今的民主黨已經因為專注於「精英主義」而迷失了方向，不惜一切代價只求獲勝。夏納翰稱自己擁有更高的理想和衝勁。
38歲的夏納翰政治素人的身分與出身名門的小羅伯特甘迺迪互補，夏納翰的母親為中國移民，父親是白人，從小在加州奧克蘭長大，童年生活並不富裕。夏納翰在2013年創立科技律師事務所，創建Bia-Echo基金會，致力於促進生育權益和人類健康。
小羅伯特甘迺迪的競選活動引發了民主黨人的不滿，民主黨近來加大對小羅伯特甘迺迪的攻擊力度，擔憂小羅伯特甘迺迪會分散票源，導致川普勝選。而小羅伯特甘迺迪則聲稱自己參選，是為了給「無家可歸的民主黨員和無家可歸的共和黨員」一個攜手合作的機會。
夏納翰雖是政治素人，但她是Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的前妻，也曾與馬斯克傳過緋聞。小羅伯特甘迺迪表示，期待夏納翰替美國年輕的Z世代與千禧世代發聲。