全國首創 台中YOUNG媽咪非預期懷孕新創基地啟用

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賴副市長指出，社會局觀察到這些女性的需求，著手進行相關規劃。只是僅靠公部門無法周延。很感謝民間提供想法、資源跟市府結合，才能成就如此美好的基地。賴淑惠強調，「盧市長常說一個人成就不了一件事，要靠團隊才得以成就！」透過公私協力成就該基地，未來就可以協助更多有需要的人。
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，中醫大一直致力於尖端醫療，還有社會企業的責任，非預期懷孕事實上是一個很重要的社會議題，中醫大在此提供專業醫療服務、諮詢等。在醫療服務中包括婦女整合中心裡的特別門診，中醫大的醫護團隊都會盡心盡力，提供最好的醫療服務。
活動中，Young媽咪白白分享，很多媽媽都會覺得有了小孩之後很多事情不能做，感謝社會局提供的服務，讓她知道哪裡可以尋求經濟補助、就業資源。剛開始也很猶豫，帶小朋友很辛苦，內心掙扎要不要報名課程，謝謝豐原培力中心的協助，提供美甲班的課程，還有托育服務，全方位考量到媽咪的需求和孩子一起成長的過程，感謝台中市政府陪媽媽解決眼前的困難。
社會局表示，市府挹注經費，結合中國醫藥大學附設醫院和由鉅建設-林增連慈善基金會贊助100萬元，翻修活化台中女兒館3樓空間；另外由六甲村實業企業家洪士超捐贈婦嬰用品、在地天才畫家16歲的陳曦，捐贈美人魚畫作，讓新創基地更富有生命力。
社會局補充說明，台中女兒館在104年設立，多年來提供女孩培力資源，響應聯合國重視投資女孩；現在於3樓成立Young媽咪非預期懷孕新創基地，希望建立初級預防資源網絡，提供更多元完善的服務。歡迎民眾電話洽詢及預約使用，洽詢電話04-2223-0690；也歡迎關注「台中市Young媽咪非預期懷孕新創基地