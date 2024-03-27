推動海洋觀光發展！國際郵輪跳島航線載客至離島觀光有獎助
交通部航港局為推動海洋觀光發展，提高國際郵輪靠泊我國離島的誘因，今(27)日決定將延長跳島航線推廣獎助至明(114)年年底，並修訂國內客船的跳島獎助作法，以擴大獎助效益，促進台灣郵輪及客船市場，更為穩定及長期的發展。
記者黃守作／高雄報導
交通部航港局局長葉協隆表示，為了吸引更多國際郵輪靠泊我國的離島，以及推動我國客船經營跳島航線，已於113年3月26日修訂發布「交通部航港局推動跳島航線推廣獎助要點」，針對不同的郵輪噸位及郵輪靠泊離島的次數，設定相對應的獎勵金發放基準表，並採用累加方式給予獎勵金。
葉協隆說，以總噸位5000噸的探索型郵輪為例，靠泊1個離島每航次可申請30萬元，2個離島每航次總計可申請60萬元，另針對具有臥艙的客船，修正為靠泊2個離島每航次即可申請10萬元，3個離島總計可申請40萬元，停靠越多離島獎助金額越高，每案獎助以400萬元為上限，希望透過獎勵金積極爭取全球各地區郵輪來我國離島停靠，並鼓勵國內客船業者經營跳島航線，以振興我國郵輪與客輪相關產業經濟，活絡離島地區觀光。
葉協隆指出，交通部航港局除給予郵輪靠泊獎勵外，另提供航線行銷推廣獎助，對於境外旅客搭乘郵輪跳島航線，或客船跳島航線業務的行銷規劃、產品發展、消費者推廣、主題宣傳或試航活動等，將依實際支出金額之80%予以獎助，每案獎助以200萬元為上限。
葉協隆並指出，航港局近期將依跳島航線推廣獎助規定，受理獎助案件申請，審查通過之申請案，將依預算額度分配獎助金，獎助期間至114年底，盼業者積極規劃我國離島跳島航線，期帶領民眾體驗我國多元的島嶼風貌，為我國海運客運與藍色公路注入成長新動能。