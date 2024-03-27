寶林茶室釀2死2命危！醫驚揭恐是「炒飯症候群」　炒過也殺不死

上吐下瀉是「腸胃炎」還是「食物中毒」　兒醫揭3關鍵要點

▲寶林茶室爆發食物中毒，有民眾在吃了炒粿條後出現嚴重腹瀉。而上吐下瀉很容易會和「腸胃炎」混淆，兒科醫師歐淑娟就在臉書上發文提醒， 「腸胃炎」和「食物中毒」是截然不同的事情。（圖／記者張勵德攝）
▲寶林茶室爆發食物中毒，有民眾在吃了炒粿條後出現嚴重腹瀉。而上吐下瀉很容易會和「腸胃炎」混淆，兒科醫師歐淑娟就在臉書上發文提醒， 「腸胃炎」和「食物中毒」是截然不同的事情。（圖／記者張勵德攝）

記者周淑萍/綜合報導

素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒，有民眾在吃了炒粿條後出現嚴重腹瀉，而上吐下瀉的情況很容易會和「腸胃炎」混淆，兒科醫師歐淑娟就在臉書上發文提醒， 「腸胃炎」和「食物中毒」是截然不同的事情，食品中毒有明確的定義為「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為食品中毒案件。」同時她也提醒，煮熟後的食物在室溫下不要放超過2小時，避免滋生細菌。

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🟡「腸胃炎」和「食物中毒」的差別

寶林食安風波喚醒民眾對於「食物中毒」注意，雖然確切的原因還在釐清當中，但有傳出可能是因為食物保存不當滋生細菌，造成了嚴重腹瀉，甚至導致多重器官衰竭。關於「拉肚子」這件事，歐淑娟醫師就提醒，很多人會把「腸胃炎」誤以為是「食物中毒」，但這兩者是截然不同的事情：

📍腸胃炎：通常是病毒（冬天多）或細菌造成（俗稱「吃壞肚子」），造成腸胃道一系列的症狀。

📍食物中毒：這次寶林的食物中毒案，出現了3要件，包含：群聚、食物交集、類似症狀。在食物中毒的定義裡，只要2人或2人以上攝取相同的食品，發生相似的症狀，稱為1件食物中毒案件。

▲護理師譚敦慈透露「3個常見的炒菜壞習慣」，長期下來恐怕會大幅增加「肺癌」的罹患機率。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲為了避免腸胃炎或食物中毒的可能，醫師再次提醒，做菜前、吃飯前都要徹底洗淨雙手。（示意圖／翻攝自Pixabay）
🟡避免拉肚子，兒醫5件事提醒

為了避免禍從口入，歐淑娟醫師表示，天氣漸漸變熱，會加速食品酸敗腐壞，為了避免腸胃炎或食物中毒的可能，提出5點建議：

📍1 料理前、用餐前要徹底洗手。

📍2 為了確保食物的安全，食材買回家之後，需要冷藏的就快放進冰箱。

📍3 煮熟後的食物在室溫下不要放超過2小時，因細菌在4℃～60 ℃的溫度範圍內生長最快。

📍4 煮熟後的食物，如果預期無法吃完，應該盡快放到冰箱裡，不是放在室溫下等它退熱再放進冰箱。

📍5 冰箱門的溫度通常比較高或不穩定，乳製品、豆漿等乳製品，建議不要放在冰箱門，而是放在中間層，溫度相對是最穩定的，東西比較不容易壞。

▲ 冰箱是家中的重要家電，養成良好的使用習慣，並選擇具備「永續」概念的產品，達到節能省電的目標，就能在無形中守護地球。(圖／NOWnews攝)
▲ 為了確保食物的安全，食材買回家之後，需要冷藏的就快放進冰箱。(示意圖，圖／NOWnews攝)

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