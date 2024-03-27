上吐下瀉是「腸胃炎」還是「食物中毒」　兒醫揭3關鍵要點

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寶林食安風波喚醒民眾對於「食物中毒」注意，雖然確切的原因還在釐清當中，但有傳出可能是因為食物保存不當滋生細菌，造成了嚴重腹瀉，甚至導致多重器官衰竭。關於「拉肚子」這件事，歐淑娟醫師就提醒，很多人會把「腸胃炎」誤以為是「食物中毒」，但這兩者是截然不同的事情：
📍腸胃炎：通常是病毒（冬天多）或細菌造成（俗稱「吃壞肚子」），造成腸胃道一系列的症狀。
📍食物中毒：這次寶林的食物中毒案，出現了3要件，包含：群聚、食物交集、類似症狀。在食物中毒的定義裡，只要2人或2人以上攝取相同的食品，發生相似的症狀，稱為1件食物中毒案件。
🟡避免拉肚子，兒醫5件事提醒
為了避免禍從口入，歐淑娟醫師表示，天氣漸漸變熱，會加速食品酸敗腐壞，為了避免腸胃炎或食物中毒的可能，提出5點建議：
📍1 料理前、用餐前要徹底洗手。
📍2 為了確保食物的安全，食材買回家之後，需要冷藏的就快放進冰箱。
📍3 煮熟後的食物在室溫下不要放超過2小時，因細菌在4℃～60 ℃的溫度範圍內生長最快。
📍4 煮熟後的食物，如果預期無法吃完，應該盡快放到冰箱裡，不是放在室溫下等它退熱再放進冰箱。
📍5 冰箱門的溫度通常比較高或不穩定，乳製品、豆漿等乳製品，建議不要放在冰箱門，而是放在中間層，溫度相對是最穩定的，東西比較不容易壞。