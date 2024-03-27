寶林茶室食物中毒！菜單驚見「辣死你媽」 專家：是馬國招牌飯包
以販售素食星馬料理的餐廳「寶林茶室」爆出疑似食物中毒個案，目前已有8例通報個案，有2人死亡3例病危，目前推估最有可能造成中毒的菜色可能為素食炒粿條，但除了此道菜之外，也有網友發現菜單中竟有道菜為「辣死你媽椰漿飯」，直呼不吉利。美食專家則說明，其實「辣死你媽」就是指馬國國民飯包「椰漿飯」，因為馬來語Nasi Lemak唸音與「辣死你媽」相似而得名。
記者葉盛耀/綜合報導
如果到星馬餐廳，其實很容易看到「辣死你媽椰漿飯」這道菜，來自馬來西亞的美食作家陳愛玲，就於他的臉書粉專「辛香料研究院」中提到，台灣有滷肉飯、排骨飯這種庶民國民飯包，而馬來西亞也有一道國民美食飯包，就是「椰漿飯」，因為椰漿飯的馬來文Nasi Lemak唸起來就像「辣死你媽」因而有此名。
她也提到，「椰漿飯(Nasi Lemak)」這道食物來自鄰國印尼nasi uduk 的變異版。15世紀從印尼來馬來西亞落地生根之後成為勞工階級的早餐，因為方便好攜帶又好保存。最早期椰漿飯就是於香蕉葉裡放上椰漿飯，加上兩片小黃瓜、一小匙參峇醬（Sambal，辣椒醬），淋上洋蔥辣椒醬汁。現代版椰漿飯則變豐盛，有更多配菜，包含炸全骨腿、巴東咖哩雞、馬來版咖哩雞、炒小卷咖哩，甚至有時候還有高檔的龍蝦版。
馬來西亞藝人黃明志在2011年自導自演一部名為《辣死你媽》（馬來語：Nasi Lemak），就是椰漿飯的諧音。
對台菜與馬來菜很有研究的美食作家陳靜宜也提到，「辣死你媽」很容易讓人對於這道菜有過辣的聯想，其實滋味並不那麼辣，而是鮮香又順口的，裡頭帶點辣味的是參峇醬，而需費功耗時製作出的此醬，更被她認為是椰漿飯的靈魂。記得下次到馬菜餐廳看到「辣死你媽」這檔菜，別再誤會它了。