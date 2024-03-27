寶林茶室釀2死2命危！醫驚揭恐是「炒飯症候群」　炒過也殺不死

寶林茶室食物中毒！菜單驚見「辣死你媽」　專家：是馬國招牌飯包

▲傳出食物中毒引起兩死亡的寶林茶室以純素的馬來西亞料理闖出知名度，菜單中竟也有「辣死你媽椰漿飯」。（圖／取自寶林茶室臉書）
▲傳出食物中毒引起兩死亡的寶林茶室以純素的馬來西亞料理闖出知名度，菜單中竟也有「辣死你媽椰漿飯」。（圖／取自寶林茶室臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

以販售素食星馬料理的餐廳「寶林茶室」爆出疑似食物中毒個案，目前已有8例通報個案，有2人死亡3例病危，目前推估最有可能造成中毒的菜色可能為素食炒粿條，但除了此道菜之外，也有網友發現菜單中竟有道菜為「辣死你媽椰漿飯」，直呼不吉利。美食專家則說明，其實「辣死你媽」就是指馬國國民飯包「椰漿飯」，因為馬來語Nasi Lemak唸音與「辣死你媽」相似而得名。

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如果到星馬餐廳，其實很容易看到「辣死你媽椰漿飯」這道菜，來自馬來西亞的美食作家陳愛玲，就於他的臉書粉專「辛香料研究院」中提到，台灣有滷肉飯、排骨飯這種庶民國民飯包，而馬來西亞也有一道國民美食飯包，就是「椰漿飯」，因為椰漿飯的馬來文Nasi Lemak唸起來就像「辣死你媽」因而有此名。

▲「寶林茶室」的菜單中，有道辣死你媽椰漿飯，更於人氣菜色排行榜中。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
▲「寶林茶室」的菜單中，有道辣死你媽椰漿飯，更於人氣菜色排行榜中。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
她也提到，「椰漿飯(Nasi Lemak)」這道食物來自鄰國印尼nasi uduk 的變異版。15世紀從印尼來馬來西亞落地生根之後成為勞工階級的早餐，因為方便好攜帶又好保存。最早期椰漿飯就是於香蕉葉裡放上椰漿飯，加上兩片小黃瓜、一小匙參峇醬（Sambal，辣椒醬），淋上洋蔥辣椒醬汁。現代版椰漿飯則變豐盛，有更多配菜，包含炸全骨腿、巴東咖哩雞、馬來版咖哩雞、炒小卷咖哩，甚至有時候還有高檔的龍蝦版。

馬來西亞藝人黃明志在2011年自導自演一部名為《辣死你媽》（馬來語：Nasi Lemak），就是椰漿飯的諧音。

▲馬來西亞藝人黃明志在2011年自導自演一部電影，名字就是《辣死你媽》，即馬來語Nasi Lemak。（圖／翻攝黃明志臉書）
▲馬來西亞藝人黃明志在2011年自導自演一部電影，名字就是《辣死你媽》，即馬來語Nasi Lemak。（圖／翻攝黃明志臉書）
對台菜與馬來菜很有研究的美食作家陳靜宜也提到，「辣死你媽」很容易讓人對於這道菜有過辣的聯想，其實滋味並不那麼辣，而是鮮香又順口的，裡頭帶點辣味的是參峇醬，而需費功耗時製作出的此醬，更被她認為是椰漿飯的靈魂記得下次到馬菜餐廳看到「辣死你媽」這檔菜，別再誤會它了。

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