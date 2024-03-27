發揮正面力量！中鋼運通公司遭受恐嚇主管捐出賠償金助弱勢

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張秋波說，該公司5位主管於前(111)年4月間，無故遭受3位犯嫌寄送恐嚇包裹，經檢警調查罪證確鑿，法院已處以3名犯嫌有期徒刑及賠償48萬餘元，但該公司受害主管深感遺憾及痛心的是，檢警亦查獲1名曾任職中運船隊大副並擔任中運企業工會理事的人員，因勞資糾紛問題而擅自將公司主管同仁姓名及住址等資訊隱私提供給犯嫌，該人員最終也付出5個月有期徒刑代價。
受恐嚇的5位中運主管同仁除感謝檢警及法院秉持公義外，也於犯嫌給付賠償金後，決定本於種善施福的信念，將賠償金加計利息共50餘萬元，全數捐給慈善機構，以為弱勢兒童的成長盡一份心力。
張秋波指出，中鋼運通公司秉持母公司中鋼公司正派經營理念，在公司治理方面恪遵船員法等相關法令規範，落實STCW2010公約、國際海事勞工公約、國際勞工組織公約精神與規定等，來訂定船員管理規章。
張秋波並指出，中鋼運通公司一向重視船員及內勤同仁員工權益，並積極致力提升船隊工作環境品質，由衷期盼類此恐嚇威脅之不法情事未來不會再發生。
張秋波強調，如再遇主管及同仁遭受任何形式的恐嚇或威脅行為，該公司絕不姑息容忍，對相關涉案者不予寬貸，讓公司同仁安心，也讓眷屬放心。