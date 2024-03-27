獨家／汪小菲「S Hotel招牌沒了」外觀曝！櫃台認了：這幾天的事
中國富商汪小菲日前硬闖前妻大S的豪宅，引起社會關注。結果汪小菲回到中國後神情憔悴，在直播中表示「我鬥不過她」暗指已主動向大S投降。稍早《NOWnews今日新聞》記者特別到汪小菲旗下經營的酒店「S Hotel」發現招牌已經撤下，代表汪小菲正式切割大S一家。飯店人員透露，目前已經入主「雅高集團」並更名為「美憬閣（MGallery）」
記者詹鎰睿／台北報導
飯店人員證實，外頭原本的「S HOTEL的招牌」已經撤下，將正式更名「美憬閣（MGallery）」，並加入全球最大酒店管理集團之一的「雅高集團」，而在官網也可以查到此資訊，且顧客都可以線上完成訂房。
記者追問「更名是什麼時候發生的事？」飯店人員則吐露，「這幾天就一直...已經確認好！」並強調汪小菲還是他們的老闆沒有變動。至於汪小菲最近還有沒有來？飯店人員面帶為難地說，「這就不清楚了，這是老闆的私人行程。」
據記者觀察發現，外面招牌雖然撤下，但仍殘留著痕跡，顯然拆除地有些緊急，不過附近仍可以看到S Hotel的字樣，外面牆壁高處也已經貼上「美憬閣」的字樣，看來這幾天就會陸續完成外觀裝潢行程。
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