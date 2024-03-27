台中郵局「大甲媽祖惜福郵摺」 限量3000套4/1起發行
臺中郵局連續13年參與大甲鎮瀾宮國際觀光文化節系列活動，今年以「惜福」為主題，發行「2024大甲媽祖國際觀光文化節惜福郵摺」，每套郵摺加贈Q版惜福錢母，限量3千套。今天，台中郵局局長陳湘慈攜同鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，在鎮瀾宮大殿為惜福郵摺祈福過火，讓信眾保平安。
記者金武鳯/台中報導
陳湘慈局長表示，今年的惜福郵摺，以葫蘆(福、祿)為造型設計，並將祈福語「合境平安」印製於郵摺上，祈求「國泰民安 風調雨順 闔家平安」。內頁繪以甲辰金龍飛躍的神聖形象，搭配龍年新年郵票，襯托出「天上聖母」尊貴氣派、普濟眾生的慈悲理念。
此外，為回饋信眾，每套郵摺特別加贈「媽祖惜福錢母」，正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」庇佑全國信眾。惜福郵摺限量發行3,000套，將於4月1日起於臺中市各郵局發售，每組售價199元。同日於大甲郵局及大甲廟口郵局接受預購，外縣市請電洽臺中民權路郵局集郵服務中心，預購專線:04-22215121分機253、257。
惜福郵摺為了獲得媽祖加持，以庇佑信眾平安順遂，今天下午2時，由臺中郵局陳湘慈局長、鎮瀾宮鄭銘坤副董事長等人，一起手持郵摺、錢母，在鎮瀾宮大殿舉行惜福郵摺祈福過火儀式。
配合「2024大甲媽祖國際觀光文化節」系列活動，台中郵局於4月5日遶境進香起駕日，以及4月14日回鑾日的上午10時至下午4時，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，現場備有限量1,000枚臨局封，免費供信眾及遊客郵寄或紀念珍藏。