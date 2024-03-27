SOGO母親節開跑！全店熱銷TOP3出爐 滿千送百「回饋飆20％攻略」
SOGO台北店母親節檔期4月2日開跑，因應民眾出國潮正熱，美妝銷量略降的情況下，業者祭出化妝品區單筆5000元送500，最優惠的就是搶購指定特惠組，滿額就加贈10%禮券/電子商品券，最高回饋高達20%。業者也透露，目前SOGO台北店熱銷TOP3，分別為化妝品佔25%、精品10％至15％、黃金10％，預估今年母親節對比去年同期營業額可帶來10％成長。
記者鍾怡婷/綜合報導
SOGO台北店表示，針對最熱銷的化妝品專區，在4月2日至8日，首波推出單筆5000元送500元電子抵用券、指定彩妝香氛男士保養單筆3000元送300元電子抵用券，今年首度祭出化妝品業種可使用電子抵用券，把喜歡的商品一次打包帶走！
且今年優惠爆棚，指定特惠組，最高回饋高達20%，包括蘭蔻極光水發燒組、IPSA流金水夏季限定版雙入組、SHISEIDO乳霜、shu uemura抹茶精萃潔顏組、ALBION健水組，針對30款熱賣商品特惠組加碼「滿5,000元送1,000元」總計限量2400組特惠組合。
今年母親節從4月2日至4月26日開跑，預估可帶來4.8億元營收，相較去年成長10％，雖然母親節看好美妝品的銷量，不過黃金銷量也不容小覷，光今年第一季已經比去年成長30％至40％。
從去年下半年到今年第一季，SOGO台北店銷量排行，第一名為化妝品佔25%、第二名精品10％至15％、第三名黃金10％。
此外，京站「閃耀吧女王！Be A Star」全館線上、線下Q卡友限定4/4(四)-4/7(日)化/內/香2000送200線下刷玉山單筆分期12000送600元 Q卡友使用JCB實體信用卡台北店當天滿2000再送200元 16.6 %回饋；4/4(四)-5/12(日)全館線上/線下：當日全館滿4000送200(累贈)、化/內/香2000送200 (累贈) 。